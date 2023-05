Takhle drahá nebyla Škoda Felicia ani v dobách, kdy byla nová. Dali byste tolik za skoro nejetý kus?

Češi milují vozy ze své nedávné historie. Milují je ale natoli, aby za ně utráceli takové peníze? Před touhle Škodovkou je ale nutné smeknout tak jako tak.

Kolik byste dali za české auto z konce devadesátých let? Dvacet až padesát tisíc, protože to bude auto na rozježdění pro někoho s mokrým řidičským průkazem? Už to dávno není pravda, pro některé nadšence jde o perspektivní youngtimery. V české inzerci se teď třeba na prodej objevila ojedinělá Škoda Felicia a nutno podotknout, že skutečně nádherná.

Není závodní, tuningová, ani nijak speciálně vybavená. Má ale najeto teprve 17.130 kilometrů, což vzhledem k roku výroby 1997 znamená roční nájezd pod tisíc kilometrů ročně. Modrá felicia ještě na původních okresních značkách vypadá podle fotografií skvostně a čisté jsou i detaily, na které se často zapomíná, třeba motorový prostor nebo zádveří.

Vůz je s motorem 1.3 MPI s výkonem 50 kW. Tak jako tak, takové auto stálo jako nové zhruba 220 až 260 tisíc korun, podle výbavy. Majitel si ale svůj vůz cení na rovných 300.000 Kč. To víte, inflace. Každopádně je nutné zmínit, že do statisíců ceny některých „miléniových“ Škodovek prostě už jsou.

Výbava GLX znamenala třeba zrcátka lakovaná v barvě vozu, boční lišty, potahy látkou Linea, vnější kliku v barvě dveří, vnitřní osvětlení se zpožďovačem, zadní stěrač s ostřikovačem a cyklovačem, zapalovač cigaret, posilovač řízení, střední konzoli s držáky nápojů nebo sluneční clony se zrcátkem u spolujezdce.