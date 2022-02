Takhle bude vypadat RAM 1500 EV v roce 2024. Známe základní podobu i možné technické konfigurace

Dodge s elektrickou verzí RAM 1500 EV nechce ponechat nic náhodě. Rozjel komunikační kampaň s majiteli pick-upů a čeká, s čím přijde konkurence. Následně slibuje revoluci.

Segment elektrických pick-upů se začíná pěkně rozrůstat. Již nyní do něj vstoupil Ford F-150 Lightning, GMC Hummer, Chevrolet Silverado a Rivian R1T. Že vám tam něco chybí? Ano, postrádáme ikonického tahouna RAM.

Nebojte, nezůstal sedět v koutě a na svém pick-upu pilně pracuje. Nadšencům značky a potenciálním zájemcům aktuálně ukázal motivační video, které však neobsahuje žádné údaje o voze ani jeho podobu. I tak se v něm ukrývají náznaky toho, co můžeme očekávat.

Automobilka zde hovoří o revoluci a to i v rámci zmíněného segmentu. Místo toho, aby všechny oslnila v první vlně, pravděpodobně si počká na novinky od konkurence a následně vytvoří vůz, který bude mít určitou přidanou hodnotu. Naznačuje to i fakt, že RAM 1500 EV by se měl představit až v roce 2024. Automobilka také na stránkách RamRevoltuion.com, vytvořených speciálně pro tento model, vyzdvihuje diskuze a zpětnou vazbu od reálných uživatelů a majitelů velkokapacitních pick-upů.

Podoba a technická specifikace jsou stále předmětem diskuzí, ale s velkou pravděpodobností bude bateriový RAM 1500 EV postaven na sdílené platformě Stellantis. Ta umožňuje instalaci bateriového setu s kapacitou v rozmezí 159 až 200 kWh, což reálně poukazuje na dojezd až 800 kilometrů. Co se týče elektrických motorů, k dispozici jsou verze s výkony od 150 do 330 kW a v případě duálního uložení pro pohon všech kol by soustava mohla dosáhnout až na 660 kW.