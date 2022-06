Takhle bude pravděpodobně vypadat nové Audi A4. Bude poslední se spalovacím motorem

V těchto měsících probíhají intenzivní testy nového Audi A4, které se již brzo světu odhalí. Nezávislý grafik na základě kamuflovaných vozů vytvořil předběžnou podobu karoserie.

Po představení modernizovaného BMW řady 3 na sebe nenechá dlouho čekat odpověď od Audi. Nový modelový ročník A4 probíhá závěrečnými testy, avšak pokaždé se jednalo o kamuflované prototypy. Nezávislý grafický tvůrce zveřejnil na své stránce Kolesa.ru vlastní návrh, jak by mohla novinka z Ingolstadtu vypadat.

Audi se bude pravděpodobně držet vkusně umírněného stylu. Maska chladiče bude nižší, ale s ostřejšími hranami. Na ně budou navazovat užší přední LED světlomety. Testovací mula neměla finální světlomety, ale prolis mezi nimi naznačuje, že by A4 mohla dostat nepřerušený světelný pás, který opět získává na modernosti a mají jej i ostatní modely. Podoba interiéru zůstává utajena, avšak proslýchá se, že obrazovka multimediálního systému MMI by měla být elegantně integrovaná do palubní desky.

Jak už jsme naznačili dříve, půjde o poslední generaci A4 dostupnou se spalovacími motory. Budoucí nástupce už bude čistě elektrický. Jako základ poslouží platforma MLB se 48V soustavou v rámci mild-hybridního systému. Očekávat se dá i plug-in hybrid a nevylučuje se ani bezemisní verze postavená na platformě PPE.

Koncert kombíků se spalovacím motorem začne utichat s rokem 2025, kdy mají vstoupit na trh poslední verze se spalovacími motory. K úplnému přechodu na elektromobily dojde ke konci desetiletí. Některé trhy, například Čína, ale možná dostanou výjimku, pokud bude poptávka po tradičních pohonech dostatečná.