Také Škoda Octavia má před sebou elektrickou budoucnost. Vidět bychom ji mohli už za čtyři roky

Asi všem je jasné, že budoucí portfolio české značky bude ve velké míře elektrické. Počítá se ale s ikonickým liftbackem?

Aktuální čtvrtá generace českého bestselleru Škoda Octavia debutovala na podzim roku 2019. S nastupující elektromobilitou se ale zraky veřejnosti už upírají k té další. Jak asi bude vypadat a co od ní čekat? Budoucnost modelu nám naznačil předseda představenstva značky Klaus Zelmer, který je v pozici od letošního roku po Thomasovi Schäferovi.

Škoda má mít do roku 2030 téměř tři čtvrtiny prodejů tvořených elektromobily, což má značku správně nasměrovat k období zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Jedno už tedy víme jistě, elektrická octavia bude a měla by se současně prodávat s produkční verzí nedávno představeného konceptu Vision 7S a prozatím tajemné elektrické fabie.

Kdy? Do prodeje by měl vůz naběhnout do konce této dekády, vidět bychom ho měli zhruba za čtyři roky a vývoj by již měl probíhat. S informacemi přišel britský Autocar, který zároveň přidal Zellmerovo prohlášení: „Octavia je fantastické auto, které budeme samozřejmě muset udržet v rodině modelů tak dlouho, jak můžeme, a to vzhledem k její obrovské zákaznické podpoře.“

Teď budeme hodně zabíhat do budoucnosti, ale hovoří se o tom, že by neměla mít platformu MEB, ale novou SSP (Scalable Systems Platform), na které očekáváme i další elektrické modely z koncernu VW. Hovoří se o dvojici elektromotorů pro přední nápravu a čtveřici pro přední i zadní nápravy v případě modelů s pohonem všech kol a verzí RS. Zatím si ale budeme muset počkat na potvrzení více informací. Mezitím nás čeká za dva roky facelift aktuální generace, kde se samozřejmě i nadále udrží běžné spalovací motory.

Galerie doplněna o skici předchozích generací modelu Octavia.