Také Pininfarina jde proti lumpům a skládačkám. Navíc má z toho docela dobrý byznys

Veteráni teď mají období ověřovací. Čím víc štemplů, tím víc veterán. Ověření původu vozu však není nadbytečné, je to ceněný nástroj během výstav, soutěží i případného prodeje. Dnes tak již většina automobilek s pestrou historií spustila program ověřování pravosti, kdy je vaše auto zkontrolováno a na konci budete mít razítko, které říká: „Ano, tohle je skutečně to auto, všechno sedí a vše je tam původní“.

Nyní spouští něco podobného také slavná karosárna Pininfarina, jejíž výtvory zdobí silnice po celém světě od 30. let minulého století. V útrobách karosárny je rozsáhlý archiv, ve kterém se nyní uklízelo a při té příležitosti prošel digitalizací ve spolupráci s univerzitou v Turíně. Veškeré své záznamy má tak Pininfarina jako na dlani, což umožnilo spustit tento projekt Pininfarina Classiche.

Divize bude schopna certifikovat vozy, které se tu v průběhu let vytvořily. K dispozici je více než 700.000 výrobních čísel a 20.000 dalších dokumentů. Nejvíce dat bylo nalezeno u vozů od konce 50. let až do konce 90. let. Nechybí ani náčrty, fotografie nebo technické výkresy. Pininfarina vám aktuálně může ověřit původní model, cílový trh, barvu, speciální úpravy i sériová čísla motoru a karoserie.

V první fázi je možné ověřit vozy Alfa Romeo Spider z let 1966 až 1993, Fiat 124 Spider z let 1966 až 1982 a také Pininfarina Spider Europa a Volumex z let 1982 až 1985. Další vozy však budou následovat. Certifikát u vozů do roku 1980 stojí 400 eur, nad rok 1980 jde o 300 eur.