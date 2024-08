Také nové BMW X3 může mít tovární tuningové díly. Používají se prvotřídní materiály

Nová generace BMW X3 debutovala v červnu letošního roku a už známe také české ceny. Novinka se nabízí se zážehovým i vznětovým dvoulitrem, v nabídne je ale také plug-in hybrid nebo ostřejší verze X3 M50 xDrive se šestiválcem, který disponuje výkonem 293 kW (398 koní). I základní verze ale mohou mít sportovnější design s pakety M a M Pro.

Pokud ale chcete jít ještě dál, představuje nyní BMW pro novou X3 také díly BMW M Performance Parts, které můžete znát z těch nejostřejších modelů. Tovární tuningové díly jsou vyrobené z plastu vyztuženého uhlíkovým vláknem, vysokopevnostního aramidu nebo lesklého polyuretanu. Jmenovitě jde třeba o třídílný přední splitter, různé samolepky nebo kryty zrcátek a víčko palivové nádrže z karbonu nebo aramidový kryt antény.

Z aramidového kompozitu je rovněž vyrobený zadní difuzor. A co by to bylo za tuningové doplňky bez zadního křídla. To je zde vyřešeno jako nástavec střešního spoileru z polyuretanu. No a zatímco v konfigurátoru si můžete na X3 dát nanejvýš jednadvacítky, tak v rámci Performance Parts lze mít i 22palcová kola. V nabídce jsou ale také 20palcová kola v matně černé barvě Jet Black.

Interiér mohou ozdobit karbonové prahy, nerezové kryty pedálů nebo podlahové rohože s vyšívanými nápisy M Performance. Završit to můžete pouzdrem na klíček v kombinaci Alcantary a kůže s karbonovým vzhledem.

Co je to ten aramid?

Aramid se používá nejen v automobilovém průmyslu, ale také v letectví a v armádě. Jedná se o skupinu syntetických vláken s vynikající pevností a odolností. Mezi nejznámější vlákna patří Kevlar nebo Nomex. Aramid vyvinula americká chemička polského původu Stephanie Louise Kwoleková v roce 1961.