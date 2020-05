Také málo používaný vůz potřebuje péči. Hvězda Wheeler Dealers radí, jak na to

Pokud vám něco říká pořad Wheeler Dealers, který je na českém kanálu Discovery vysílán pod názvem Rození obchodníci, nejspíš vám bude povědomý i jistý Mike Brewer, odborník a televizní osobnost, které už prošla rukama hromada vozů. Nová série pořadu přijde na obrazovky letos v září, ještě předtím se ale Brewer také v ohledu na současnou situaci podělil o pár zajímavých rad.

Samozřejmě jde tedy o rady týkající se péče o auto, které není z jakéhokoliv důvodu pravidelně využíváno a stojí třeba na vaší příjezdové cestě před domem. Stejné rady lze samozřejmě využít i s příchodem zimní sezóny, kdy mnoho řidičů své opečovávané klasiky a veterány uloží ke spánku.

Brewer tak například doporučuje u déla stojícího vozidla takzvaně udržovat jednotlivé linie v pozoru. Dbát na promazání všech spojů kvalitním kolomazem, přizvednout vozidlo ze země a pravidelně protáčet kola, alespoň jednou měsíčně nastartovat, motor pořádně nažhavit a pak jej zase nechat vychladnout, načež tento proces opakovat několikrát po sobě.

Jednoduše používat všechny pohyblivé části alespoň částečně tak, jako byste auto normálně používali. Klidně třeba sešlapovat pedály nanečisto nebo otevírat a zavírat dveře, kufr i kapotu, jelikož tak zachováte funkčnost gumových těsnění. Samozřejmostí je použití prodyšného autokrytu, který auto ochrání před vnějšími vlivy.

Důležitá je rovněž starost o autobaterii, které škodí, když není dlouho zatěžována. Obecně se doporučuje používat akumulátorovou nabíječku. Na trhu jsou k dostání i poměrně dobré solární nabíječky, ty udržují baterii v dobrém stavu. Pokud ale necháváte auto stát třeba několik měsíců, tak baterii rovnou radši odpojte.

Ke zmíněnému protáčení kol se pojí i péče o pneumatiky stojícího vozu, které můžete přifouknout. Ve výsledku docílíte zmenšení dotykové plochy pneumatiky s vozovkou. Na otázky, jak často byste měli s autem alespoň trochu popojet a jak často kontrolovat hladiny vody a oleje pak Brewer odpovídá: „Kdykoliv na to budete mít čas. Určitě alespoň jednou za měsíc.“

K bezproblémovému a šetrnému nastartování vozidla po dlouho době pak Brewer dodává: „Nejprve odpojte hlavní rozdělovač od cívky, nakopněte motor a nažeňte hladiny oleje na maximum. Pak znovu připojte rozdělovač. To by mělo stačit.“ Mimo to hrozí, že elektrické spoje vyschnou, takže je dobré v rámci údržby použít kvalitní sprej na elektrické kontakty a opatrně ho nanést na všechny spoje kabelů, osvětlení i kontakty pojistkové skříně.