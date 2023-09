Tajný tip na levné kombi, superbike za milion i základní Cupra: To je nový Svět motorů na Nova Action!

Dnes ve 20:30 na Nova Action a na Voyo

Každou středu večer můžete počítat s novým dílem televizního Světa motorů. Třetí díl druhé série odvysílá Nova Action už dnes ve 20:30. Všechny díly jsou i na Voyo.

Tip na levné kombi: Kia Ceed se základním motorem

Třída kombíků nižší střední třídy je v Česku naprostá klasika. Méně pohledů se však upírá na ojetou Kiu Ceed Sportswagon. A právě taková auta Martin Vaculík vyhledává, dají se totiž sehnat nejvýhodněji. Pozornosti ještě více uniká motorizace, kterou si Martin vybral – základní 1,4litrový atmosferický benziňák. Do kombíku? Jak to může fungovat?

Závodník a nový superbike BMW M 1000 RR

Tahle motorka je dokonalým spojením extrémů a ovladatelnosti. Stojí skoro milion, má víc koní než kilogramů a karbon, kam se podíváte. Zároveň přináší na běžné silnice závodní technologie a elektroniku, která toho za jezdce spoustu pohlídá. Mimořádně inovativní stroj na okresce vyzkouší šampion přírodních okruhů Kamil Holán.

Traktor John Deere 6170 R

Naše redakce je opravdu různorodá a máme tu i držitele řidičáku na traktor, Martina Karlíka. Akorát řídil naposledy starý Zetor. Dnes však bude mít dostaveníčko s krásným velkým traktorem renomované značky John Deere. Jde o poměrně moderní stroj, ale řidič, který nám ho představí, s ním má už pořádně napracováno. Udržování linie rytí s přesností na několik centimetrů je jen jedna z úžasných schopností tohoto stroje. Budeme ještě pořád potřebovat traktoristy?

Nejsilnější SUV Peugeot: s výkonem 300 koní

Plug-in hybridní Peugeot 3008 Hybrid4 míří do prodejně velmi oblíbeného segmentu středních SUV. Tenhle Peugeot to na stovku zvládne za 5,9 sekundy a to má skoro 2 tuny. Je to teď navíc jediný SUV model značky s pohonem všech kol. Jak se Francouzům podařilo vyladit tohle důležité SUV, zjistí zkušený Leoš Káňa.

Sportovní jízda s normálním autem: Základní Cupra Formentor

Brutální Formentor VZ5 s božským pětiválcem a chytrou čtyřkolkou jsme již ukázali v první řadě našeho pořadu. Jenže stál skoro 2 miliony. Vláďa Kadera vyzkouší, jestli nějaké to sypání snese i normální Formentor 1.5 TSI s pohonem předních kol a výkonem 150 koní. Zaslouží si vůbec tato rozšířená verze označení Cupra?