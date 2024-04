Tahle věc stojí jako BMW M3. Má sedačky z ratanu a výkon 7 kW, přesto se dobře prodává

Nevíte co s penězi? Nebo chcete, aby byla vaše firma pořádně vidět? Něco tu pro vás máme.

Plážový speciál původního Fiatu 500 veřejnost dodnes fascinuje a i sama automobilka se k němu ráda vrací. Spiaggina ale není jen o Fiatu 500, je to vlastně kategorie aut, která nalákala mnoho výrobců. Většinou jde o vozy se základy v nějakém malém fiatu, ale najdou se i příbuzné vozy s jinými základy, jako byl třeba Citroën Méhari nebo Mini Moke. Spiagginu si můžete koupit i v roce 2024 a je to prakticky nové auto.

Jedním z výrobců těchto vozů je Garage Italia Customs, je to v podstatě restomod klasického Fiatu 500 s elektrickým pohonem a pro rok 2024 je tu řada vylepšení. Sedadla a košík jsou od italské firmy Bonacina, která ručně vyrábí nábytek z ratanu. Vůz má markýzu, vnitřní zpětné zrcátko, bezpečnostní pásy pro obě řady sedadel a třeba také pneumatiky do terénu. Pro běžná auta jsou to samozřejmosti, pro plážové autíčko ne.

Spiaggina bude mít od letošního roku nově schválení pro provoz na německých silnicích, rozšíří tak svou působnost i mimo Itálii. Jak již bylo řečeno, jedná se o elektromobil. Velikost 10kWh akumulátoru odpovídá velikosti nádrže původního vozu a má vydržet k ujetí až sta kilometrů. to vám na pláž určitě stačí. Výkon elektromotoru činí 7 kW a maximum točivého momentu je 27 N.m.

Tahle záležitost ale vůbec není levná. Vlastně je až úmorně drahá. Základní verze vyjde na 72.000 eur, ale k dispozici je i konfigurátor, kde se nestačíte divit. Vnitřní zpětné zrcátko je za 15.180 Kč, piknikový koš od Bonaciny je za 67.000 Kč a třeba bezpečnostní pásy vyjdou na 38.000 Kč. Když jsme v konfigurátoru naházeli do plážového povozu všechno, vyšel na 93.000 eur bez daně, což je zhruba 2.350.000 Kč.

I s daní se dostáváte někam ke 2,7 milionu korun. Může se to zdát jako absolutní nesmysl, ale vezměte v potaz, že jsou lidé, kteří peníze neřeší. A pak jsou tady velké značky, pro které je to ideální propagační věc. Do marketingu se sypou miliony eur a tady máte za necelých sto tisíc eur něco, u čeho se každý druhý vyfotí a každý si toho všimne. V galerii máte pár fotek této Spiagginy pro společnost Acqua di Parma.