Tahle Tatra je vážně z papíru! Nádherná díla českého modeláře nemají obdoby

Stačí dobrý úhel pohledu a měli byste dojem, že koukáte na fotky opravdového vozu. Možná vám jméno Michal Traj něco říká, možná ne, každopádně se ale musíte nad výtvory tohoto českého modeláře pozastavit s hlubokým obdivem. Z papíru totiž tvoří úchvatné zmenšeniny, jejichž úroveň detailů vás prostě dostane.

Nadšený modelář se pouští ze všeho nejradši do ztvárnění zašlých stavebních strojů nejrůznějších typů od míchaček po jeřáby a buldozery, ale také například do vojenské techniky. Z nedávné doby byste přitom na jeho facebooku zahlédli, že se nebojí pustit i do papírového ztělesnění reálných budov i s okolím.

Pocit papírové konstrukce zde kompletně mizí, jelikož Traj dodává svým modelům efekt jakéhokoliv materiálu z reálné předlohy. Čistě z hlavy netvoří a stavbě modelu předchází detailní zdokumentování původního vzoru životní velikosti. A na prostředí okolo také nezapomíná, rezavý domíchávač zarostlý vegetací to jen dokazuje (viz galerie).

S ohledem na množství detailů a titěrnou ruční práci není divu, že tvorba takový modelů spolkne i více jak rok času. Podrobnosti o celém procesu stavby se dozvíte v popiscích v galerii, fotky ostatně mluví za vše…