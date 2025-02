Tahle reklama Citroënu vás dostane. Pohodlí nové C4 v ní ocení i ztracený mimozemšťan

Jeden z těch vzácných spotů, který se vyplatí nepřeskakovat a vydržet do konce. Nekecáme.

Do řady planých reklamních spotů na nejnovější auta vnáší Citroën opět trochu komedie. Pro nedávno uvedenou modernizaci C4, konkrétně elektrickou verzi ë-C4, uvádí nový spot inspirovaný rodinnými sci-fi, který zpočátku vcelku dojme. Popravdě značka jasně vykrádá Spielbergovu osmdesátkovou klasiku E.T. – Mimozemšťan. O to tady ale vůbec nejde…

Krátký příběh se tedy zaměřuje na záchranu ztraceného malého mimozemšťana, kterého majitelka ë-C4 navzdory pronásledování rukou zákona veze směrem k jeho mateřského lodi, aby se mohl vrátit domů. Celý průběh spotu prozrazovat nebudeme, jen ale naznačíme, že i mimozemšťané jsou ochotni udělat cokoliv, jen aby se mohli opět svézt v novém Citroënu ë-C4.

Komfort ë-C4, standardně vybaveného tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy, nakonec utvrzuje Citroën v reklamě i odvážně zábavným finálním titulkem: „Možná to nejpohodlnější auto ve vesmíru.“