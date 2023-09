Tahle formulka je dnes velmi raritní a od 90. let svou cenu zdesetinásobila. Není se ale čemu divit

Idea dostat formuli na běžné silnice láká drobné výrobce už desítky let. Dnes z této iniciativy těží již zažitá jména jako BAC, KTM a mnoho dalších. Ta jsou známá, ale nyní svedli nadšenci boj o jinou raketu z devadesátek s podobnou aurou od výrobce Light Car Company.

Malou automobilku založili v roce 1991 Gordon Murray a Chris Craft, tedy zvučná jména ze závodního prostředí. Ve stejném roce prezentovala dvojice model Rocket. Dvoumístný otevřený roadster tvoří trubkový rám inspirovaný formulí 1 obalený jednoduchou karoserií ze skelných vláken. První část 50kusové série se vyráběla v Oxfordshiru, než v roce 1996 přišla změna předpisů, která výrobu na dočasně přerušila. Desítka rozestavěných podvozků byla začátkem milénia dostavěna v Chigwellu. Přitom finální série obdržela řadu technických novinek.

Právě to je i případ tohoto exempláře s číslem podvozku 048. Vlastnil ho Clive Neville, autor knihy „The Light Car Company Rocket: The Singular Vision of Two Men“, který vozu přidal 100 z celkem najetých 2100 mil (3360 km). První majitel svou „raketu“ objednal v modré metalíze Yamaha Ocean Depth Mica, kterou doplnil červeně lakovaným rámem a 15palcovými bílými koly OZ. Karbonové blatníky mají novější uchycení a pěkným detailem jsou hlavní světla Hella, která je možné zasunout do předního kuželu.

V minimalistickém interiéru nás přivítá karbonová palubní deska s nezbytnými kontrolkami a digitální přístrojový štít AiM. Tříramenný volant je inspirovaný starými formulemi. Za skořepinovým sedadlem řidiče se čtyřbodovými pásy Willans se nachází odnímatelný vyztužený kryt (novinka poslední série), pod nímž najdeme sedačku spolujezdce. Ten má k dispozici madla, aby to s ním v zatáčkách moc neházelo. Kryt samotný je vzácným artefaktem, protože na jeho pravou stranu se podepsal Gordon Murray.

Po odstranění zadní části karoserie se nám naskýtá pohled na zcela odhalený řadový čtyřválec Yamaha FZR1000 EXUP. Výhodou kousku z poslední série je integrace elektronického vstřikování paliva spolu s elektronickým zapalováním, závodními ojnicemi Carrillo a zvětšeným objemem na 1170 ccm. Soustava je spojená s pětirychlostní sekvenční převodovkou Weismann, dvoustupňovým koncovým převodem (proto jsou v kokpitu na pravé straně dvě řadicí páky) a zadním samosvorným diferenciálem. Podvozek Bilstein s pružinami Eibach lze nastavit dle tratě a na všech kolech najdeme kotoučové brzdy se třmeny Alcon.

Výše zmíněná kniha částečně dokumentuje historii vozu. Najdeme v ní datum první registrace v roce 2008 a zmínku o výrobě šasi v roce 1996. Součástí dokumentace je certifikát původu i potvrzení zaplacení zálohy a objednávka z roku 2007. Vůz se tento týden prodal za 6,8 mil. Kč. Což je perfektní investice, když uvážíme, že kupní cena v roce 2007 byla 17.000 Liber. Při tehdejším kurzu asi 690.000 Kč.