Tahle Dacia není pro starý. Slavný český grafik si vzal do parády první Duster

Popularita Dacie Duster je nepopíratelná. Z jednoduchého receptu vzešel jeden z nejprodávanějších modelů Dacie, ale i výchozího Renaultu. Lidé slyší na robustnost, jednoduchost, nízkou cenu a překvapivě dobré jízdní vlastnosti.

První výše zmíněné vlastnosti samozřejmě nejsou něco, co by zajímalo mladé řidiče, a tak se Duster začal objevovat hlavně u starších zákazníků. Jeden z nejžádanějších grafků na světě, prostějovský rodák Rostislav Prokop, tak vytvořil velmi zajímavý render, který už by mladého řidiče donutil se za Dacií otočit.

Jeho kompletně přepracovaná Dacie Duster první generace vypadá, jako nějaký show car či speciál na driftování. Jiné nárazníky, rozšířené prahy a blatníky, velký kola, zadní křídlo. To všechno jsou známky toho, že okolo této Dacie by se to hemžilo smartphony.