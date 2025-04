Tady mileniálové zamáčknou slzu: Mercedes-Benz ve Stuttgartu přichystal krásný návrat do minulosti

Pro automobilové nadšence, kteří často vzpomínají na modely z 90. let a přelomu tisíciletí, si nyní Mercedes-Benz ve svém muzeu ve Stuttgartu připravil speciální expozici. Výstava jednoduše nazvaná „Youngtimer“ míří konkrétně na generaci mileniálů a vybranými vozy i celkovou atmosférou se vrací o zhruba 20 až 30 let do minulosti.

Celkem deset modelů rozdělil Mercedes do tematických „ostrůvků“. Na jednoduchý a bezstarostný život vzpomínají kabriolety SLK a CLK z devadesátek, zatímco na rychlé cestování odkazují modely 190 E 2.5 EVO II, E 500 a SLR McLaren Roadster. Vlastní prostor na ostrůvku „Subkultura“ s motivem „cédéčka“ dostal výkonný sedan E 60 AMG. Sportovně luxusní rafinovanost mají představovat CL 600 a CLS 350 CGI, kdežto vizionářský přístup v oblasti techniky a designu tehdejší doby ukazují modely SL 500 a Vision R 320 CDI.

Další pětici tematických vozů bude nicméně možné zahlédnout na vícepodlažním parkovišti muzea. Tyto kousky Mercedes nostalgicky zabalil do obřích „krabiček“, připomínajících balení zmenšených modelů. Konkrétně jde o limitovanou třídu A160 „Häkkinen“, CL 500, ML 500, Vision CLK 320 CDI a C 55 AMG. Na dodatečném ostrůvku u eskalátoru mezi patry 0 a 1 pak bude krátce (do poloviny června 2025) vystaven koncept třídy A HyPer z roku 1999.

Pro návštěvníky jsou připraveny také arkádové závodní „automaty“, kde si mohou zahrát hry ve stylu 90. let. Další stanoviště umožnuje vytvořit si krátký hudební klip, jinde si lze zase pomocí AI integrovat svůj obličej do tehdejších fotografií vystavených vozů. Speciální expozice bude v muzeu probíhat od 11. dubna do 2. listopadu 2025, přičemž modely v „krabičkách“ na vícepodlažním parkovišti zastihnete minimálně do poloviny října 2025.