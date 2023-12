Tady jsou důvody, proč jsou vozy Rolls-Royce nejdražší na světě. Detaily jsou mimo naše chápání

Oddělení zakázkové výroby Rolls-Royce Bespoke Collective má permanentně plný kalendář. Když kupujete Rolls-Royce, ať už pro sebe nebo někoho blízkého, chcete, aby byl jedinečným ztělesněním osobních hodnot nebo toho, co má majitel rád. V tomto světě prakticky neexistují hranice, jen to stojí peníze a spoustu času.

Zejména letošní rok byl pro zakázkové studio úspěšný, ale také náročný. Snad nikdy se nepostavilo tolika výzvám. Řemeslníci vyvinuli a osvojili si nové techniky míchání i nanášení laků, skládání různých materiálů do galerie na palubní desce, vyšívání plastických ornamentů do čalounění a mnoho dalšího. Na konci roku nás automobilka nechává nahlédnout do zákulisí letošní tvorby.

Phantom Rose Blossom s dlouhým rozvorem se nechal inspirovat klidem letní zahrady domovského nádvoří. Květinové dílo s nádhernými květy a čtyřmi druhy motýlů je hlavním motivem stropnice, jejíž vytvoření trvalo 200 hodin. Obdobné schéma vidíme na palubní desce a vodopádu mezi zadními sedadly.

Phantom Syntopia byl technicky nejnáročnějším projektem, na kterých automobilka spolupracovala s holandskou módní návrhářkou Iris van Herpen. Ta ve svých návrzích často používá pevné materiály. Stěžejním prvkem vozu je plastická stropnice vytvořená systematickým překládáním kůže a překrytím tkané látky s efektem tekutého kovu. Dílo doplňuje 162 skleněných okvětních lístků z organzy. Zadní sedadla jsou čalouněná hedvábnou látkou a opěrky hlavy uvolňují příjemnou vůni. Po 700 hodinách bylo hotovo.

Ghost Ékleipsis z řady Black Badge vzdává poctu zatmění slunce měsícem. Přírodní jev zachycuje světelná animace na stropnici posetá 1 132 hvězdami z optických vláken. Dalších 1 846 laserem vyleptaných hvězd najdeme na galerii před spolujezdcem. Palubní desku ještě doplňují zakázkové hodinky s briliantem.

Dalšími vozy ze série Black Badge byla dvojice Cullinanů. Předlohou pro Cullinan Blue shadow stála Kármánová linie, tenká vrstva vytvářející hranici mezi zemskou atmosférou a vesmírem. Stropnice zachycuje měsíc vytvořený z 250.000 stehů nitě v pěti různých barvách. Obklopuje ho 384 modrých a 799 bílých hvězd. Kožená sedadla mají poprvé ruční uměleckou perforaci v grafice vznášejících se mraků. Cullinan Lucid nights pro změnu odráží temperament korejského nočního života prostřednictvím výrazných barev.

Ghost Champagne Rose nalakovaný do jednolitého odstínu možná vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti to byla muka. Zadaný odstín se pro jednotný efekt míchal podle specifika konkrétního povrchu, aby jej lidské oko na každém materiálu vnímalo stejně.

Ghost Manchester oslavuje rodné město značky. Právě zde se Charles Rolls a Henry Royce sešli se záměrem stavět nejlepší auta na světě. Galerie na palubní desce zobrazuje letecký pohled na noční Manchester, přičemž největší bod ukazuje polohu hotelu Midland, kde se oba muži setkali. Zvenčí a uvnitř najdeme motivy města – usilovnou včelku a kočičí lilie.

Kolekci Amber roads tvoří 12 Ghostů vyzdvihujících důležitost jantaru. Tzv. „jantarová cesta“ je zobrazena na osvětlené stropnici a palubní desce, do níž je zasazený velký jantar.

Stejný počet Wraithů tvoří kolekci Arrow, která byla vytvořena k ukončení výroby dvanáctiválcového kupé. Design oslavuje pozemní rychlostní rekord vytvořený kapitánem Georgem Eystonem 16. září 1938 na solných pláních Bonneville. Celkem 2117 hvězd z optických vláken zobrazuje na stropě Mléčnou dráhu a souhvězdí v autentickém seskupení onoho dne. Na dveřích najdeme více než 320 laserem vypálenou grafiku napodobující popraskaný povrch solných plání.

Phantom Cinique Terre vznikl s myšlenkou zachytit krajinu a vinařské dědictví stejnojmenného italského regionu. Palubní desku tvoří výjev pěti ligurských vesniček na útesu. Stropnice zobrazuje mapu Itálie vytvořenou 14.388 stehy z pěti různých nití. Zadní dveře zdobí jemná výšivka z hroznů, z nichž každá obsahuje 9215 stehů a používá dvě různé techniky k vytvoření lesku a textury. Motiv hroznů se také objevuje jako pozlacená vložka z nerezu na piknikových stolech.

Seznam nejpracnějších zakázek uzavírá The Pearl Cullinan zakoupený synem jako narozeninový dar otci. Jde o nejrozsáhlejší použití perleti. Vzor piknikových stolků se skládá z 1351 dílků. Dřevěná galerie zahrnuje arabský motiv „otce“. Hvězdné nebe zachycuje rozmístění hvězd v den, kdy se otec narodil.