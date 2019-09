Sympaťák Canoo nabízí alternativu k SUV. V Evropě může zatopit i VW

Canoo je společnost z Los Angeles, která se zabývá výrobou a půjčováním (nikoliv prodejem) elektromobilů. Nyní představuje svůj první model, který zaujme především milovníky prostoru na palubě. Model jménem canoo je totiž minibus využívající koncepce elektromobilu na maximum.

Jak už jsem psal na začátku, Canoo si nemůžete koupit. Strategie výrobce zákazníky zprošťuje vlastnictví vozu, k němuž se váže přihlašování na úřadech, pravidelná údržba, případné opravy, pojištění a následný prodej, se kterým mohou být někdy potíže. Místo toho se platí pravidelný měsíční poplatek, ve kterém je vše výše uvedené zahrnuto. Je to v podstatě takový operativní leasing.

Nicméně v něčem na to jde Canoo přeci jenom jinak. Neuzavíráte totiž smlouvu na dobu určitou, ale auto vrátíte, až budete chtít. V měsíčním poplatku má být zahrnuto i nabíjení. Cílem úsilí značky je oprostit zákazníka od starostí. Z účtu vám budou odcházet peníze za auto, o které se vůbec nestaráte. Stejně tak funguje i předplatné například pro streamovací služby nebo pronájmy chytrých telefonů.

Pojďme ale k samotnému autu. To je samo o sobě velmi zajímavé. Jeho koncepce totiž využívá místo, které v konvenčním automobilu zabírají komponenty spojené se spalovacím motorem a využívá jej ke zvětšení vnitřního prostoru.

Uvnitř je tak prostor pro sedm lidí při zachování půdorysu kompaktního vozu. Sedadla si můžete individualizovat, včetně možnosti zadní lavice ve tvaru pohovky. Něco takového jsme už dlouho neviděli.

Za svůj bohatý prostor vděčí auto rovné podlaze, která skrývá všechno pohonné ústrojí (baterie i elektromotor). Tato platforma skateboardu bude shodná i pro všechny budoucí modely značky. Při pohledu na vůz nás trochu děsí nárazové testy. Každý z nás si asi vzpomene, jak tyto vozy maximálně využívající vnitřní prostor s motorem pod posádkou v těchto testech dopadají.

Canoo ale ujišťuje, že jejich model je konstruovaný tak, aby v těchto zkouškách získal maximální hodnocení. Vůz je samozřejmě nabitý moderními technologiemi, na jedno nabití ujede až 400 kilometrů a disponuje výkonem 300 koní. Design navrhoval člověk zodpovědný i za BMW i3 a i8. Pokud to tento vůz dotáhne až do Evropy, byla by to zajímavá alternativa k chystanému elektrickému minibusu I.D Buzz od VW. Nicméně to se stane nejdřív po roce 2021.