Symbol středočeského venkova, Audi S5 i levný Renault pro rodinu: Nový Svět motorů je tady!

V novém díle televizního Světa motorů najdete zase od všeho trochu. Na co konkrétně se můžete těšit?

Pátá řada televizního Světa motorů jede na plné obrátky a před námi je už třetí díl. V premiéře ho uvidíte ve čtvrtek 27. března ve 20:30 na stanici Nova Action, a pokud nestihnete premiéru, v neděli 30. března před obědem pro vás bude na tomtéž programu připravena repríza.

Všechno to testem Tesly Model 3 odšpuntuje Martin Vaculík. Tento elektromobil se, podobně jako více rodinně zaměřený Model Y, pomalu stává symbolem středočeského venkova. Stačí se při průjezdu vesničkami okolo našeho hlavního města porozhlédnout kolem sebe a jistě těchto tesel dost napočítáte.

Možná to víte, možná ne, ale oblíbený herec Lukáš Langmajer se vedle herectví věnuje také automobilovým závodům. Na rozhovor s naší Markétou Volfovou však přijel v něčem umírněnějším, rodinněji založeném. A nebude to jediné rodinné auto v tomto díle. Na jedno se totiž podíval i kolega Marek Bednář v rubrice Bazar.



I já řeším auto pro rodinu a jedno vhodné jsem otestoval. Nové Audi S5 v provedení Avant totiž nabízí prakticky všechno, co od auta požaduji – je silné, prostorné, chytré, skvěle jezdí a má vždycky potřebnou rezervu výkonu. A umí být také úsporné, což je zásluhou promyšleného mild-hybridního systému. Jen ta cena... Ještě předtím vám ale Martin Karlík povypráví o značení starých silnic.



Třetím dílem páté řady televizního Světa motorů vás provede kolega David Šprincl, tak se nezapomeňte dívat. Těšíme se na vás!