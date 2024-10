Svezli jsme se v limitkách Audi RS 6 GT a RS 4 25 years: V Česku budou velmi vzácné

Takže to nebyly jen kecy. Výroční edice Audi RS 4 Avant není jen hodně žlutá, ale také hodně dobrá. Ostřejší, přesnější, reaktivnější. Ze základu a techniky se podařilo dostat asi co nejvíc to šlo. Nicméně stále je to RS 4, kde je dominantní spíše přední náprava a více gripu na tom nic moc nezmění, takže pokud máte rádi spíše tlačení od zadní nápravy, tak RS 4 není úplně pro vás.

Nicméně pokud vám bylo líto, že BMW M3 Touring má 530 koní, zatímco RS 4 Avant jen 450, tak teď už ten rozdíl není takový. Upřímně jsou ale důležitější kila, M3 má skoro dvě tuny, RS 4 sotva 1800 kg. A stále je to relativně malé auto, které si jako řidič spíše obléknete. Brzdy jsou fantastické, s perfektně dávkovatelným účinkem, a pokud dostanete do gum dostatek tepla, překvapí vás míra gripu a především stabilita ve vysokých rychlostech.

Jestliže Audi RS 4 Avant bylo vyčítáno, že není tak ostré jako konkurence, tak tento výroční model to do velké míry vylepšuje. Reakce na plyn je nyní lepší, auto tak nějak lépe padne do ruky i do nohy. Rozdíl 20 koní ale upřímně nepoznám, akcelerace mi přijde stejná, ačkoliv jsem RS 4 Avant řídil naposledy před třemi lety, takže ta vzpomínka může být už trochu mlhavá.

Sebelepší vylepšení podvozku je ale nadbytečné v případě, že nemáte dobré pneumatiky. Již v základní výbavě tak najdete Pirelli P Zero Corsa na 20palcových kolech. Díky hloubce zálisu ET22 místo původních ET18 navíc vypadají ještě dravěji. U dealera pak dostanete ještě lepší gumy - Pirelli P Zero Trofeo RS, které mají i aplikaci do telefonu. Ta vás naučí, jak se k nim třeba na okruhu chovat.

Základní cena RS 4 Avant competition plus byla v březnu tohoto roku 2,2 milionu a 3,3 milionu stál výbavou natřískaný kus, který měl v testu Richard Herbich . Vyjma výše uvedeného máte ve speciální edici 20 koní k dobru, tudíž motor 2.9 V6 biturbo dosahuje výkonu 346 kW (470 koní) a točivého momentu 600 N.m. To vyústí ve zlepšení dynamiky, kdy auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy a jede až 300 km/h.

K výročí nějakého konkrétního modelu stačí většinou speciální lak karoserie, pěkný štítek, limitovat výrobu na pár kusů a prodávat to dráž, že jo? No, v případě RS 4 Avant to neplatí zcela, i když vše výše zmíněné splňuje. Konkrétně má speciální lak žlutá Imola, který měla i původní RS4 (tehdy ještě bez mezery, není to překlep), dále různě po autě najdete štítky připomínající výroční edice, no a i ta cenovka je vysoká, konkrétně 3.683.900 Kč. Výroba je limitována na 250 kusů.

RS 6 GT

Běžné Audi RS 6 působí velmi agresivně a máte z něj pocit, že bude zatáčky projíždět jako tank. Jenže opak je pravdou a je to báječné auto. Každý, kdo se s ním někdy svezl to určitě potvrdí. Sice působí trochu těžce, ale daří sem u to maskovat a jezdí díky tomu naprosto parádně. Cizí mu není svižné projíždění okresek ani dálkové cestování po Autobahnu. Je to jedno z nejlepších a podle mě i nejhezčích aut v portfoliu Audi. Ale verze GT? Tak to je jiný kafe!

Když přesednete přímo z RS 4 za volant RS 6, do většího a vyspělejšího šasi, kde je všechno větší nejen na karoserii, ale také solidnější a pevnější na podvozku, je to změna jako blázen i bez limitky. Najednou se v sedadle mnohem méně hýbete, a není to jen lepším bočním vedením sedadla. Ale co je tedy na verzi GT jinak? Ono je to vidět už na první pohled, zatímco u výroční RS 4 musíte možná i trochu hledat, tak GT už z dálky křičí, že je úplně jiné.

Varianta GT vychází ze čtyři roky starého studentského projektu RS 6 GTO. Pracovalo na tom 12 studentů s podporou designového oddělení Audi a inspirací jim bylo slavné závodní auto IMSA GTO z roku 1989. A projekt to byl natolik zajímavý, že vznikla právě speciální edice modelu RS 6 Avant, který si odsud mnoho prvků půjčuje.

Kapota a blatníky jsou z uhlíkového kompozitu, nádherná bílá kola jsou 22palcová a přehlédnout se nedají ani speciální polepy odkazující na původní závodní vůz. Můžete mít i jinou než bílou barvu karoserie, ale za mě je právě ta bílá nejlepší, protože v šedé se některé detaily ztratí a auto působí víc inkognito. Změny na karoserii proběhly i z funkčního hlediska, třeba průduchy za koly pro lepší chlazení brzd nebo novým difuzorem.

Uvnitř můžete počítat se skořepinovými sedadly, červeným prošíváním a samozřejmě i plaketkou ukazující, který z těch celkově 660 kusů doma máte. Pod kapotou dostanete stejnou výstroj jako v případě verze performance, tedy motor 4.0 V8 o výkonu 463 kW (630 koní) a s maximem točivého momentu 850 N.m.

Stovku dá GT za 3,3 sekundy a jede až 305 km/h. Standardem jsou karbon-keramické brzdy. Limitka však není úžasná jen vzhledem, ale také jízdními vlastnostmi. Má pohon všech kol quattro s rozdělením hnacích sil 40:60 ve prospěch zadní nápravy. V případě prokluzu s tím ale umí hýbat, tedy dát 70 procent dopředu nebo 85 procent dozadu.

Přepracovaný středový diferenciál má značně omezit nedotáčivost na limitu a zadní diferenciál quattro sport se má v jízdním režimu dynamic více soustředit na agilitu auta. Jednoduše řečeno tohle auto mí být více zábavné. Nejdřív k tomu ale musíte donutit lepivé pneumatiky Continental Sport Contact 7 s rozměry 285/30 R22. To stádo 630 koní si s tím ale poradí.

Jak si můžete všimnout, RS 6 GT je uzpůsobeno nejen jízdě po okresních silnicích, ale také na závodních okruzích. Má víc vydržet a ne tak snadno se unavit. Právě tam naplno využijete lepivost gum a lepší chování na limitu, protože ten limit je až tak daleko, že na veřejných komunikacích se mu stejně nepřiblížíte, pokud nejste úplní blázni. Naštěstí to ale neznamená, že RS 6 GT neumí pobavit takzvaně na půl plynu.

Tužší stabilizátory a přepracované řízení oceníte i na běžné silnici. Hlavně teda to řízení, které pro mě bylo největším překvapením. Stačí prostě jen upravit to, jak cítíte auto ve volantu a hned z něj máte mnohem lepší pocit. To samé na brzdách s příjemně tuhým pedálem, no a ten zvuk, co v tomhle 630 koní umí vyprodukovat, se vám taky jen tak neomrzí. RS 6 bylo dobré vždy, ale tohle je továrna na radost.

Pořád je ale třeba mít na paměti, že oproti RS 4 řídíte o kategorii větší auto s mohutnými nárazníky a dlouhou a vysokou kapotou, takže ostražitost je na místě. U RS 6 jsou pak hezky cítit přenosy hmotnosti a ačkoliv jde o velmi velké a stále ne lehké auto, je velmi přesné na brzdách. Nevlní se, je precizní. Taky mě limitkou moc bavilo jezdit jen tak „pro diváky“, protože se za vámi skutečně každý otočí.

U RS 6 GT platí to samé, co u výroční RS 4. Budeme rádi, když ho někdo nebude jen parkovat v garáži, ale pořádně s ním bude jezdit, a to nejen po veřejných komunikacích nehledě na cenovku lehce pod pěti a půl miliony korun. Tato dvě auta jsou pro opravdové fajnšmekry, které baví řídit a milují značku Audi, především její historii s modely quattro.

Je fajn vidět, že existují auta, která se dědictví nesnaží jen vyždímat, ale skutečně mu dělají čest. Nebojím se říct, že z obou těchto aut budou sběratelské exempláře a na ceně jen porostou. Ostatně už se to tak trochu děje, v Německu se některé kousky RS 6 GT přeprodávají za sedm milionů korun bez daně. Takže ano, to auto je jako nové strašně drahé, ale levnější už nikdy nebude.