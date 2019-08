Světové metropole se připravují na nával elektromobilů. Co na to Praha?

Elektromobilita již není jen novodobé science fiction, ale pevně dané téma, o které se zajímá široká veřejnost i odborné kruhy. V dnešní době se věří, že elektromobily nahradí auta se spalovacím motorem a najdou se i tací, kteří jsou ochotni bez nátlaku tvrdit, že se jim již dnes dokáží vyrovnat.

Země, jako třeba Francie, Německo nebo Velká Británie dokonce již stanovily datum, kdy nebude možné vjet se spalovacím vozem na některé silnice. Dojde k tomu však až po tom, co se ceny elektromobilů vyrovnají těm tradičním automobilům, což se odhaduje někdy okolo roku 2025.

Dnes najdete téměř ve všech nabídkách automobilek nějakou formu elektrifikace. Někde je to mild-hybrid, který ani nepoznáte, a někde je to čistá flotila elektromobilů, jako například u Tesly nebo Rivianu.

Zatímco se světové metropole pomalu připravují na nával elektromobilů, může si český občan všimnout, že u nás se již sem tam taky nějaký objeví. Dle Jiřího Fremra, místopředsedy energetické sekce Hospodářské komory města Prahy, by se mělo naše hlavní město již připravovat.

„Spuštěná prodlužovačka z okna rozhodně není a ani nemůže být řešením. Je třeba odhadnout, jaký v budoucnu bude podíl elektromobilů na území Prahy. Město od začátku musí mít vytvořenou cestovní mapu, která ho postupně připraví až na stoprocentní podíl elektroaut v jeho ulicích. V rámci této mapy je nutné mít i dlouhodobý výhled ohledně energetické náročnosti nebo potřeb trafostanic. Rovněž je nutné sjednotit povolovací proces, dílčí kroky je nutné koordinovat památkáři a dalšími účastníky řízení.“

Porsche Taycan je bestseller. Zálohu 2500 eur již zaplatilo třicet tisíc lidí

Elektromobilita je jedním z pilířů budoucích moderních metropolí. Pokud si tedy Praha chce udržet tento status, bude muset začít jednat. Stavět nabíječky, rozvádět nové sítě, připravit energetické společnost, zařídit programy na sdílení aut a vůbec všechno, co teď lidé používající papírová brčka rádi řeší.

Současný trend je elektromobilita. Co přesně bude za ta léta, kdy nám automobilky a příznivci elektromobility slibují onu kýženou zelenou budoucnost, ale přece nemohou vědět ani oni. Zatím tedy jenom víme, že Porsche Taycan půjde na dračku, a že některé elektromobily se už dají celkem normálně používat.

A postupem času na tom budou lépe a lépe. Ujedou pět set kilometrů na jedno nabití a nabijí se za pár hodin (některé už to zvládnou teď). Právě na to je Prahu potřeba částečně připravit, protože se odběr energie znatelně zvedne. Odpověď na otázku, kde vezme Praha všechnu tu energii, visí pořád ve vzduchu. I proto vám nemůžeme tvrdit, že tu budeme všichni jezdit do pár let elektromobily, protože bychom vás jen tahali za zásuvku.