Světové Auto roku zná finalisty. Poprvé v historii se o hlavní cenu poperou pouze elektromobily

Anetka světového Auta roku (WCOTY) se zvolna blíží do závěrečné fáze. Jasno bude už 13. dubna na autosalonu v New Yorku. Další jistotou je fakt, že vítěz bude eklektický.

Když jsme v únoru rozebírali nominace v anketě světového Auta roku (WCOTY), nemohla nám uniknout převaha značky Audi, která měla zástupce v každé kategorii kromě městských vozů. Boje o hlavní cenu se však nezúčastní. Místo toho se o nejprestižnější titul poperou Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6. Ačkoliv nevíme, kdo zaparkuje na postu nejvyšším, jedno je jisté - Bude to elektromobil. Něco takového zažívá anketa poprvé od svého vzniku v roce 2005.

I přes své kontroverzní jméno se Ford Mustang Mach-E stal okamžitě prodejním úspěchem. Z marketingového hlediska to byl dobrý tah. Automobilka zároveň nic nepodcenila a elektrického Mustanga stavěla od začátku jako elektromobil. Díky tomu se může pochlubit příkladnými jízdními vlastnostmi a vyváženým podvozkem. Ten nabízí komfortní svezení, ale zároveň jej umí hezky podržet v zatáčkách. K dispozici jsou bateriové sety s kapacitou 76 a 99 kWh, přičemž silnější verze udává dojezd dle metodiky WLTP 540 kilometrů.

Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6 sice vycházejí ze stejného základu, celkový přístup automobilek ke ztvárnění vozů se však výrazně liší. To je zřejmé již na první pohled, kdy Ioniq 5 prezentuje povedený retro design s „osmibitovými“ prvky. Stejně futuristický je také interiér sázející na světlé matriály a rozměrné digitální obrazovky. Ioniq 5 prošel začátkem roku modernizací, která přinesla digitální zpětná zrcátka a modernizovaný management baterie zaměřený na prodloužení její životnosti.

Naproti tomu Kia vsadila na sportovní notu, což potvrzuje také verze GT s výkonem 585 koní a točivým momentem 740 N.m. Zrychlením z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy se může směle rovnat exotickým supersportům. Standardní verze zase zaujme 800V systémem schopným dobít baterii z 10 na 80 % za 18 minut. Plně nabitý akumulátor by měl vystačit pro ujetí 510 kilometrů.

Podmínkou pro nominaci do hlavní kategorie je produkce minimálně 10.000 kusů ročně a vůz musí být dostupný na dvou hlavních trzích (Čína, Evropa, Indie, Japonsko, Korea, Latinská Amerika, USA) v období od 1. ledna 2021 do 30. března 2022. Přitom cena nesmí zasahovat do luxusního segmentu.

I když Audi nebojuje o příčky nejvyšší, s modelem Audi E-Tron GT soupeří ve třech podkategoriích. Dvě nominace zde mají také Mercedes-Benz EQS a Kia EV 6.

Porotu tvoří 102 předních světových novinářů ze 33 zemí světa. Finalisté byli vybrání na základě tajného hlasování. Vítěze hlavní ceny i jednotlivých kategorií se dozvíme na mezinárodním autosalonu v New Yorku konaném 13. dubna 2022.