Světové auto roku 2021: Víme, kdo se utká o titul. V seznamu je i Škoda Octavia

V dubnu letošního roku jsme se dozvěděli, že celkovým vítězem tradičních cen World Car Awards a tedy Světovým autem roku 2020 se stala Kia Telluride, vůbec největší SUV korejské značky, které se vyrábí a prodává v USA. Uběhlo pár měsíců a nyní již organizátoři oznamují předběžný seznam vozů, které se utkají o titul v dalším ročníku.

V pořadí 17. ročník WCOTY (World Car of the Year/ Světové auto roku) proběhne opět na autosalonu v New Yorku v březnu 2021. Na stejném místě měl být vyhlášen i letošní vítěz, kvůli pandemii koronaviru se nicméně prezentace konala jen on-line cestou. Organizátoři tak doufají, že příští rok už proběhnou ceny se vším všudy.

Stejně jako letos budou World Car Awards rozděleny do pěti kategorií včetně celkového vítěze WCOTY. Opět tak nebudou chybět ani ceny pro Světové městské, luxusní a sportovní auto roku, přičemž samostatná cena bude udělena i za nejlepší design roku.

V únoru 2021 porota sestavená z motoristických novinářů z celého světa odhalí desítku finalistů pro WCOTY a pětici finalistů pro ostatní kategorie. Do hlavní kategorie pak míří opravdu zásadní vozy letošního roku. Nechybí zde nové Audi A3, BMW řady 4, Citroën C4, Honda-e, Hyundai i20, Toyota Yaris, Volkswagen ID.4, kdežto českou stopu zastává i nová Škoda Octavia.

Uchazeče pro hlavní cenu WCOTY si můžete prohlédnout i v galerii, níže v tabulkách jsou pak uvedeny rovněž vozy dodatečných kategorií.

Světové auto roku 2021 (WCOTY): Předběžný seznam uchazečů Audi A3 BMW řady 2 Gran Coupe BMW řady 4 Citroen C4/ë-C4 Ford Kuga/Escape Genesis G80 Honda Jazz/Fit Honda-e Hyundai Elantra/Avante Hyundai i10/Grand i10 Hyundai i20 Kia K5/Optima Kia Sonet Kia Sorento Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Nissan X-Trail/Rogue Seat Leon Škoda Octavia Toyota Highlander Toyota Sienna Toyota Venza/Harrier Toyota Yaris/Yaris Cross Volkswagen ID.4

Světové luxusní auto roku 2021: Předběžný seznam uchazečů Aston Martin DBX BMW X6 Genesis GV80 Land Rover Defender Polestar 2 Tesla Model Y Toyota Mirai Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Světové sportovní auto roku 2021: Předběžný seznam uchazečů Audi RS Q3 Audi RS Q8 Alpina XB7 BMW M2 CS BMW X5 M/X6 M Hyundai Veloster N Mercedes-AMG GLS 63 Mini John Cooper Works GP Porsche 718 GTS 4.0 Porsche 911 Turbo Toyota GR Yaris