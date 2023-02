Zpověď redaktorů TV pořadu Svět motorů: Jaká auta mají rádi? A jakým by se vyhnuli?

Už za pár hodin odstartuje nová éra Světa motorů – vlastní televizní pořad. Poznejte účinkující redaktory v rozhovorech.

Nový televizní pořad Svět motorů začíná už ve středu 15.02. ve 20:30 na Nova Action. Pokud první díl nestihnete, můžete si na stejném programu pustit také reprízu, a to o dva dny později v 1:30 a v 7:40.

Další díly uvidíte každou středu ve stejný čas na stejném programu. A reprízy o 2 dny později, opět v 1:30 a v 7:40.

Po televizní premiéře každého se můžete na televizní pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.

Abyste účinkující televizního Světa motorů lépe poznali, každému z osmi redaktorů jsme položili 5 otázek. Odpovědi se velmi liší, to skvěle vykresluje různorodost nového pořadu. Pořadí rozhovorů jsme určili podle úvodní fotografie.

Michal Dokoupil, redaktor Světa motorů

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Nejstarší vzpomínku mám na náš Peugeot 309 někde na polních cestách mezi vesnicemi, když mi bylo kolem dvanácti let.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Nejspíše nějaký pořádný nesmysl, jako třeba RAM 1500 TRX.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Jako nadšenec do řízení příliš neholduji bezcharakterním menším crossoverům, které se snaží nahradit hatchbacky nebo kombíky.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Z nových aut, které jsem už měl možnost řídit, mě asi nejvíce potěšil Ford Ranger Raptor s šestiválcem. Pohodlný a rychlý pick-up, se kterým se dá bez potíží projet i těžký terén. A taky Lotus Emira, analogový sporťák s manuálem a úžasným zvukem.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Rád mám zrcadlení telefonu, díky kterému se nemusím otravovat s bídnou vestavěnou navigací a také dobře fungující udržování v jízdním pruhu. Oželel bych automaticky zapínané asistenty opuštění jízdního pruhu, které mi neustále cukají volantem a taky otravná zvuková upozornění na otevřené dveře nebo asistenty brzdění.

Jan Mička, šéfredaktor Autorevue.cz

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Červenou Ladu 2107 s béžovými sedačkami. Bylo mi asi 11 a vrcholem mých řidičských dovedností bylo zdolání rozbahněné louky bez zapadnutí.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Volkswagen Touareg 4.0 TDI. Má ohromnou sílu, vypadá skvěle a nedráždí sousedy.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Ideálně pohřebnímu, ale to mi asi nevyjde.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Volkswagen Golf R Variant - rychlé, prostorné a nenápadné auto.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Nebráním se pokroku, ale musí to všechno správně fungovat. Systémy pro poloautonomní jízdu jsou k ničemu, když je dokáže omezit námraza na karoserii. Mám rád bezdrátovou konektivitu a možnost vyhřát si v zimě auto na dálku.

Petr Slováček, vedoucí všeobecného motorismu Světa motorů

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Zetor po poli u tety na prázdninách v roce 1997. Ve skleněné kabině byl strašný hic a po slámě jsem se osypal. Tehdy jsem pochopil, že se musím líp učit, abych takhle neskončil...

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Služební s plnou nádrží a neomezeným nájezdem.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Svému s nějakou poruchou a prázdnou nádrží.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Každé, co dojede do cíle, aniž bych musel trávit půlden u nabíječky. Imponovalo mi Audi SQ8, ale neurazila ani Dacia Jogger.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Bez bluetooth handsfree a zrcadlení mobilní navigace si neumím představit každodenní cestu. Ale rád se o víkendu projedu svým BMW E34 z roku 1988, které nemá nic. Dokonce ani elektrická okna a nechybí mi v něm...

Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Ve třinácti letech, to byl rok 1994, Škodu 100.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Je-li myšleno jedno nové auto na celý život, tak Toyotu Land Cruiser 150. Pokud bych nemusel až tak řešit životnost, tak Volkswagen Multivan T6.1.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Všem BMW vyrobeným po roce 2002. Taková koncentrace drahých závad se jinde nevidí.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Volkswagen Multivan T7.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Mám rád zrcadlení telefonu, vzdálený přístup k vozidlu přes telefon, dynamické světlomety a na dlouhých cestách po Evropě i prediktivní tempomat s adaptivním vedením v pruhu. Nikam nejedu autem bez vyhřívaného volantu. Nemám rád asistent udržování jízdního pruhu v jeho základní podobě, kterou testuje Euro NCAP a dnes už je i homologačně povinný. Automobilky jej implementují bez nejmenší snahy o plynulou a nerušivou funkci.

Tomáš Hadač, redaktor všeobecného motorismu Světa motorů

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Myslím, že mi bylo čerstvě sedmnáct, když mi děda půjčil svůj vínový Renault Mégane. Vůbec mi to nešlo, jezdili jsme po poli a mně věčně chcípal motor. Když jsem napodruhé udělal řidičák, tak mi renaulta se skřípěním zubů věnoval. Měl pomačkanou kapotu od krupobití, ale stejně na něj vzpomínám rád.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Lamborghini Urus s fialovým lakem. Pustil bych si nahlas německý rap a projížděl Pařížskou ulici v Praze.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

V zimě jakémukoliv elektromobilu.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Zbožňuju Renault Arkana!

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Neobejdu se bez parkovacích kamer. Taky mě baví, když CarPlay funguje v autě bezdrátově. Naopak třeba průhledový displej klidně oželím.

Stanislav Kolman, redaktor Auto.cz

Kdy a co jsi poprvé řídil?

V pěti letech na klíně táty jedničkového Golfa, pokud se teda počítá kroucení volantem. Pedály mi svěřil o pár let později u rodinného Favorita.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Určitě něco z vymírajícího druhu lehkých sporťáků. Z poslední doby mě okouzlila Alpine A110. No, doma by to asi neprošlo...

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Na rozdíl od řady lidí nepohrdnu elektromobilem ani nějakou extravagantní bizarností. Žádné takové tedy asi nemám.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Vyjma zmíněné alpinky bylo milým překvapením Maserati Grecale V6. Ano, je to sice SUV, ale pohodlné, navíc s charakterním motorem a zvukem jako ze staré školy!

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Moderní technologie mám rád všeobecně, dopustit ale nedám na klasická tlačítka a ovladače. Ke štěstí mi stačí, když je pracoviště řidiče navrženo chytře a intuitivně. Určitě bych oželel hlídání jízdních pruhů, které se jako naschvál nejčastěji ozve tam, kde žádné pruhy nejsou.

Martin Jeník, vedoucí technického oddělení Světa motorů

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Poprvé jsem kroutil volantem v Ladě 1500, prvním autem, které jsem řídil bez pomoci, byla Felicia.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

To, které mám, trojková octavia s dieselem, čtyřkolkou a automatem. Řidičským snem je Ferrari F40 a Nissan Skyline R34.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Minulé generaci DS4, Mazdě MX-30 a čemukoli s motorem 0.9 TwinAir.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Aktuální Honda Civic.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Líbí se mi využívání solárních panelů přímo na panelech karoserie. Naopak nemám rád řešení fungující jen na papíře, třeba "inteligentní" dobíjení 12V baterií, které je spíš ničí. Nefandím plug-in hybridům.

Vladimír Kadera, redaktor Autorevue.cz

Kdy a co jsi poprvé řídil?

Poprvé jsem řídil zhruba v šesti letech, dědovu starou Octavii s řazením pod volantem. Bylo to někde na poli.

Kdyby sis mohl vybrat jedno auto, jaké by to bylo?

Meziválečné, evropské, závodní.

Jakému autu by ses naopak vyhnul obloukem?

Elektrickému, s mým ročním nájezdem bych trpěl.

Jaké nové auto ti za poslední rok udělalo největší radost?

Alpine A110 S, to bylo konečně normální sportovní auto.

Jaké moderní technologie máš v autech rád a jaké bys naopak raději oželel?

Baví mě ty nové věci, které jsou občas k vidění. Snad to napíšu dobře: manuální převodovky?... To jsou zajímavé věcičky, člověk má auto mnohem více pod kontrolou. Je zajímavé, kam až automobilky zachází s tím, aby nás co nejvíce spojily se strojem. Bohužel se vyskytují jen vzácně, snad se rozšíří i dál. Bohužel se s nimi ale nerozjíždí tak snadno jako s klasickým automatem.

A co bych oželel? Používám jen funkce vyhřívání, Apple CarPlay a klimatizaci, takže klidně všechno ostatní. Ale až za nás budou jednou auta jezdit, tak ho nechám cukat se v koloně a vyřídím si maily. Není větší ztráty času než cesta do práce.