Svět motorů opět míří na obrazovky! V novém čase, s novými tvářemi a s největším studiem

Svět motorů se po téměř tříměsíční pauze vrací na televizní obrazovky, a to na každý týden až do konce června. Poběží na televizní stanici Nově Action, ale už ne ve středu, nýbrž ve čtvrtek ve 20:30. Pokud to nestihnete, můžete si pustit reprízu v neděli v 11:20 na tomtéž programu.

Kromě testů nových i ojetých aut a reportáží o zajímavostech se můžete samozřejmě těšit i na rozhovory se známými osobnostmi. Pro tyto naše hosty jsme si připravili novinku – mystery box, v němž po hmatu hádají, jakou součástku auta jsme jim tam schovali.

Každým dílem pořadu vás nově bude provázet jeden z nás, a to přímo z domova naší redakce na pražském Hagiboru. Uvidíte tedy, kde vzniká nejenom televizní Svět motorů, ale také další tituly našeho vydavatelství Czech News Center – nejenom ty motoristické. Vezmeme-li to do důsledku, studio Světa motorů má celkem devět pater!

A co uvidíte v prvním dílu? Ten, který Nova Action odvysílá už tento čtvrtek 13. března, ukáže fungování světlometů s technologií LED Matrix HD, představí Suzuki Across či detailně ukáže, jestli je legendární Škoda Octavia první generace s motorem TDI pořád dobrou koupí. Naše posila Markéta Volfová dříve zpovídala převážně politiky. Teď si ale popovídá s herečkou a moderátorkou Evou Decastelo, pro kterou si připravila i test.

V dalších dílech se budete moci těšit na testy elektrických i dieselových offroadů, starých rodinných aut i nejmodernějších kabrioletů, dále reportáž o tom, jak se značily silnice v minulosti, jak se servisuje Tesla Model 3 či jestli můžete jet do ciziny bez zelené karty.