Svatokrádež? Lunaz přestavěli Bentley S2 Continental na elektřinu, výsledek se ovšem povedl

Jeden z pouhých 388 vyrobených kusů luxusní britské klasiky nyní jezdí na baterie. Má přes 400 koní.

Bentley S2 vznikalo v letech 1959 až 1962, celkem bylo vyrobeno něco přes 2300 kusů, z nichž necelé čtyři stovky verzí Continental dostaly silnější osmiválcový motor o objemu 6,2 litru. Vedle standardní tovární kapotáže vozy karosovaly také dílny H. J. Mulliner, Park Ward či londýnští James Young.

Právě exemplář od poslední jmenované firmy se stal předmětem přestavby od Lunaz Design. Vůz byl vyroben v roce 1961, původní majitel jej objednal jako čtyřdveřový, ale na poslední chvíli změnil názor a vzniklo tak extrémně vzácné dvoudveřové provedení – v této konfiguraci údajně existují pouhé čtyři kusy na světě.

Od roku 1967 měnil majitele – z Německa se vydal do Japonska a poté zpět do Velké Británie. Lunaz jej přestavěli podle standardů, dle nichž se může účastnit přehlídek elegance s důrazem na použitelnost, spolehlivost a udržitelnost. Na začátku byla kompletní rozborka a renovace tradičními postupy, spalovací motor byl společně se zbytkem hnacího ústrojí odstraněn a zrenovován, do auta se ale nevrátil. Nahradil ho patentovaný modulární elektrický pohon, naladěný tak, aby odpovídal charakteru tohoto konkrétního vozu, modernizací prošly brzdy, řízení a elektroinstalace, aby vše vyhovovalo moderním poměrům i požadavkům na bezpečnost.

Bentley nyní disponuje silou 298 kW (406 k) a točivým momentem 719 Nm, díky nimž zdolá hranici 100 km/h již za 6,9 sekundy. Odpružení je řešeno stavitelnými pákovými tlumiči a vinutými pružinami, nastavit se dá elektronicky přímo z kabiny. Brzdový systém umí rekuperovat energii, vpředu je osazen šestipístkovými třmeny a vzadu čtyřpístkovými.

V duchu udržitelnosti se nese i vnitřek, koberce jsou z recyklovaného nylonu, kůže je vyčiněna opadanými listy olivovníků a obložení z dřevěné dýhy pochází z ekologických zdrojů, certifikovaných organizací Forestry Stewardship Council (FSC). Výsledek je skutečně působivý a až na absenci výfuku prakticky nerozeznatelný od originálu. Otázkou ale je, zda Lunaz touto úpravou zvýšili či snížili hodnotu vzácného Bentley.