Suzuki Wagon R slaví 10 milionů prodaných kusů. Znáte historii této šikovné japonské krabičky?

Půdorys miniauta, ale se spoustou místa uvnitř – kompaktní legenda je na trhu i dnes, a to již v šesté generaci.
Po jednatřiceti letech a devíti měsících své existence slaví Suzuki Wagon R důležitý milník. Prodávat se začalo v září roku 1993, koncem roku 1998 oslavilo první milion dodaných kusů, pětimilionovou hranici pokořilo v roce 2010 a nyní překonalo deset milionů prodaných exemplářů. První generace vznikla na technice druhé generace kompaktního hatchbacku Suzuki Cervo Mode, pohon zase pocházel z modelu Alto.
Písmeno R v názvu má znamenat Revoluci a Relaxaci. Kapesní MPV ve své první verzi měřilo na délku jen 3295 mm, široké bylo pouhých 1395 mm. Jen na svém domácím trhu se první generace prodalo přes 900.000 kusů. V roce 1997 vznikla větší verze Wagon R+ (v Japonsku Wagon R Wide), která byla ve své druhé generaci určena pro evropské trhy a vyráběla se také jako Opel Agila.
Původní malý Wagon R přišel v druhé generaci v roce 1998, o rok později se rozběhla výroba také v Indii a v roce 2000 v Maďarsku. Třetí generace přišla na trh jako oslava té první v roce 2003, tentokrát pouze ve formátu splňujícím požadavky na zvýhodněnou kategorii kei car bez větších provedení, zajímavostí je existence „sportovní“ verze Stingray s fešnými koly a bodykitem, která zrychlila na 100 km/h za patnáct sekund.
Čtvrtá generace se představila v roce 2008, jejím specifikem byla absence D sloupku díky větším zadním dveřím. Pátá generace byla uvedena na trh v září roku 2012, vůbec poprvé mohloa být vybavena mild hybridním systémem, s nímž jezdila za 3,5 l/100 km. Šestá a stále aktuální verze jezdí od února roku 2017, také může mít hybridní systém, díky němuž umí popojíždět po dobu až deseti sekund při rychlosti do 13 km/h čistě na elektřinu. Tradičně spadá do kategorie kei car, má tedy stejnou délku, jako první generace.
Zdroj: Suzuki | Zdroj videa: Auto.cz
Suzuki je japonský výrobce automobilů a motocyklů. Michio Suzuki založil v roce 1909 společnost vyrábějící tkací stroje, první prototyp automobilu vznikl až v roce 1937.
Suzuki má své továrny i v Indii, Pákistánu nebo Maďarsku, spolupracuje s řadou automobilek.
