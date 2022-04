Suzuki Vitara dostalo nový strong hybrid. Už jsme se svezli a můžete ho mít rádi, i když to není žádný rychlík

Suzuki Vitara mění nabídku pohonných jednotek jako ponožky. Novinkou v českém ceníku je hybridní provedení se základem v benzinové patnáctistovce a dle prvních poznatků z jízdy půjde o solidní pohon pro klidné řidiče.

Současná generace Suzuki Vitara je v Česku od roku 2015 a ještě před vypuknutím pandemie čínské chřipky a čipové krize se na českém trhu držela na předních příčkách segmentu SUV-B. Na trh vstupovala s atmosférickou benzinovou šestnáctistovkou VVT a turbodieselem 1.6 DDiS (oba 88 kW), doby těchto agregátů už jsou ale dávno pryč. S modernizací v roce 2018 nastoupil litrový tříválec (81 kW) a čtyřválcová jedna-čtyřka (103 kW) s označením BoosterJet, krátce poté dorazil mild-hybrid a po litru už byste se dneska také sháněli marně.

Suzuki ve velkém elektrifikuje a u vitary nabízí dva hybridy: 48voltový se základem přeplňovaném motoru 1.4 BoosterJet a nově full-hybridní systém vycházející z nové atmosférické patnáctistovky. Ještě vcelku nedávno jste si přeplňovaný mild-hybrid mohli koupit s kombinací pohonu všech kol a automatické převodovky, tato možnost už ale zůstala vyhrazena pouze novému full-hybridu, kterému Suzuki říká Strong Hybrid, asi aby se to nepletlo s full- a plug-in hybridními modely původem od Toyoty. Obě hybridní vitary jsou nabízeny s pohonem předních i všech kol, jenže zatímco ta mild-hybridní automat mít nemůže, ta full-hybridní jej naopak mít musí.

Žádná velká publicita

Že se jedná o nový full-hybrid a nikoliv přeplňovanou mild-hybridní verzi, zvenku poznáte jenom podle černo-modro-stříbrné plakety na víku kufru vitary. Jinak se vůz novou technikou nechlubí a vypadá stejně jako jakákoliv jiná vitara po modernizaci. Vůz nemá dedikovaný EV režim, jako třeba hybridy od Toyoty, změny nenastaly ani na otočném ovladači jízdních režimů na středovém tunelu, který ovlivňuje práci pohonu 4x4. To je dobrá zpráva pro řidiče, kteří se neradi učí nové věci a prostě chtějí jenom sednout a jezdit.

Hlavní slovo má nová atmosférická patnáctistovka (K15C) se zdvojeným vstřikováním DualJet, výkonem 75 kW a točivým momentem 138 N.m. Elektromotor/generátor má 24,5 kW a 60 N.m, je řetězem připojen k robotizované šestistupňové převodovce a společně se spalovacím motorem dávají systémový výkon 85 kW. Lithium-iontový akumulátor je uložen pod podlahou v kufru, má kapacitu 0,84 kWh, váží zhruba 52 kg a dobíjí se hlavně rekuperací při zpomalování, ovšem jde to samozřejmě i spalovacím motorem. Záleží na situaci. Kvůli zástavbě akumulátoru zbylo ze zavazadelníku jenom 289 litrů, tedy o 73 litrů méně než u čtyřkolky BoosterJet s automatem.

Když jsem nakousnul tu „starou“ kombinaci přeplňovaného motoru, pohonu všech kol a automatické převodovky, vybavily se mi velmi pozitivní dojmy z jízdy. Živá čtyřkolka táhla od nízkých otáček a měla potenciál řidiče i pobavit. V kombinaci s komfortním podvozkem a odhlučněním, které se podle mého názoru zlepšuje snad s každou fází života vitary, šlo o povedené auto pro konzervativní řidiče, jehož asi jedinou objektivní slabinou bylo chování na posledních centimetrech pohybu před zastavením.

O co šlo? Mild-hybrid vypíná motor dříve, než auto zastaví, těsně před zastavením ho však „zablokuje“ automatická převodovka a dojezd není tak komfortní, jak by mohl být. Není to jenom vlastnost Suzuki, ale setkáte se s ní třeba u nových mild-hybridů od BMW. Jiná vyloženě slabá místa ale podle mě 48voltový mild-hybrid s automatem ve vitaře neměl. Ostatně, koukněte níže na podrobný videotest, který pripravil kolega Standa Kolman z Auto.cz.

Když se o určité kombinaci motoru, převodovky a pohonu bavíme jako o náhradě v nabídce, očekáváme, že půjde o podobnou, nebo dokonce lepší možnost než dříve. Jenže Suzuki přišlo s novým full-hybridem hlavně z jiného důvodu. Šlo o snížení emisí na jeden kilometr jízdy, a to ne o nějakých pár „gramíků“, ale rovnou o osm gramů v porovnání s odchozí verzí 1.4 BoosterJet 4x4. A to je strašně moc, uvážíme-li, jak vysoké pokuty výrobci musejí platit za nadlimitní emise a jak někteří tyto problémy řeší. Vzpomeňte třeba na poklice na litých kolech, žaluzie v předním nárazníku či aerodynamické prvky kolem zadního okna a víte, co tím myslím.

Samo Suzuki si tedy polepšilo, ale jak k tomu přijde zákazník? Inu, pokud přesedne z turbobenzinu se čtyřkolkou a automatem do nového full-hybridu s atmosférickou patnáctistovkou, zažije šok. Full-hybrid má v porovnání s mild-hybridem sice „jenom“ o 10 kW méně, odlišné naladění pohonu a o 45 kg vyšší provozní hmotnost se ale podepisují na vlažnější dynamice. Vždyť na stovce budete přinejmenším za 13,5 sekundy, a to jste dovnitř ještě nic nenaložili. Šlapete na plyn jako ve vitaře s turbem a dočkáte se vlastně jenom zvýšeného hluku motoru, vyšší spotřeby a zmatkování robotizovaného manuálu, který se občas nemůže rozhodnout, jaký kvalt zařadit.

Tohle auto je stavěné pro úplně jiný styl jízdy. Vyhovuje mu klidnější tempo, při němž jenom stěží poznáte přechod mezi elektrickým a spalovacím režimem (v přístrojovém štítu se rozsvítí piktogram EV). Pokud chcete být co „nejčistější“, přepnete do Eco režimu, v takovém případě se ale připravte na opravdu vlažné reakce pohonu, avšak s benefitem nízké spotřeby.

Suzuki uvádí kombinovaný odběr 5,9 l/100 km dle WLTP, což je o tři deci méně než u silnějšího mild-hybridu s automatem a čtyřkolkou. Klidná plavba na okreskách vás dostane ještě níž, na tohle už ale musíte mít buňky. Pokud častěji spěcháte, nový full-hybrid nebude nic pro vás, klidné konzervativní řidiče však nadchne.

Závěr

Na závěr ještě trocha čísel: Suzuki Vitara a novým hybridním pohonem, automatickou převodovkou a pohonem 4x4 stojí nejméně 679.900 Kč. V tomto případě se nebavíme o úplně základní výbavě Comfort, ale o druhé úrovni Premium, tak či tak si alespoň dle únorového ceníku připlatíte 65.000 Kč oproti mnohem živějšímu turbobenzinu 1.4 BoosterJet 4x4 s automatem. Tuto verzi už v nabídce najdete, než jako o adekvátní náhradě bych ale o novém full-hybridu hovořil jako o jediné možnosti, jak mít vitaru se čtyřkolkou a automatem.

Komfort řazení je jedna věc, kdybych měl ale mluvit sám za sebe, moc nepřemýšlím a sáhnu po silnějším turbobenzinu s pohonem 4x4 a manuální převodovkou. Motor je to příjemně živý, vezme si prakticky stejné množství paliva jako full-hybrid, a protože si řadíte sami, nesetkáte se s popsaným nešvarem těsně před zastavením. Suzuki přišlo s technicky zajímavým hybridem, který mu díky citelně nižším emisím (snad) zajistí pár měsíců klidného spaní, jenže zatímco s mild-hybridem jste mohli „létat“ i dlouhé štreky po dálnici, full-hybrid naplní očekávání hlavně mimo rychlostní silnice.

U Suzuki Vitara praktiky neexistuje příplatková výbava, takže pokud chcete například panoramatickou střechu (jako má vůz na fotkách) a přihodíte atraktivní dvoutónové lakování karoserie, jste v tom za tři čtvrtě milionu. A to mi za vůz, který z nuly na stovku zrychlí za 13,5 sekundy a má robotizovaný manuál, připadá docela dost.

Suzuki Vitara: Technická data a české ceny Motor 1.4 BoosterJet 2WD 1.4 BoosterJet 4WD 1.5 DualJet Hybrid 2WD 1.5 DualJet Hybrid 4WD Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 1373 1373 1462 1462 Vrtání × zdvih [mm × mm] 73,0 x 82,0 73,0 x 82,0 74,0 x 85,0 74,0 x 85,0 Největší výkon [kW/min] 95/5500 95/5500 75/6000* 75/6000* Točivý moment [N.m/min] 235/2000-3000 235/2000-3000 138/4400 138/4400 Maximální rychlost [km/h] 190 190 180 180 Zrychlení 0–100 km/h [s] 9,5 10,2 12,7 13,5 Spotřeba (WLTP) [l/100 km] 5,4-5,6 5,8-6,1 5,4 5,9 Provozní hmotnost [kg] 1240 1320 1320 1390 Přívěs brzděný/nebrzděný [kg] 1500/600 1500/600 1200/400 1200/400 Cena Comfort [Kč] 511.900 - - - Cena Premium [Kč] 529.900 593.900 615.900 679.900 Cena Elegance [Kč] 565.900 613.900 - - Cena Elegance Panorama [Kč] 598.900 645.900 663.900 731.900 Systémový výkon hybridu činí 85 kW, elektromotor má 24,5 kW a 60 N.m