Suzuki Vitara a S-Cross teď koupíte s řadou bonusů. Značka vám přispěje i na palivo

Letošní podzim je u Suzuki ve znamení oslav 100 let od založení společnosti, přičemž nejvíce z této parády asi vytěží samotní zákazníci značky. České zastoupení se totiž rozhodlo k zakoupení nových modelů Vitara a S-Cross přihodit hned šestku bonusů, které ocení každý motorista.

V limitované nabídce se tak objevuje zdarma palivo v hodnotě 10.000 Kč, sada kompletních zimních kol (pneumatiky, ocelové disky a ventilky se senzory tlaku TPMS), první servisní prohlídka, záruka prodloužená na 5 let nebo 150.000 km, sada povinné výbavy a také značkové Suzuki financování s úrokem již od 3,99 %.



Nutno dodat, že akce je platná do vyprodání zásob a vztahuje se na nové vozy objednané od 10. 9. 2020 a zároveň předané do 15. 12. 2020. Zmíněné financování je pak platné výhradně se zvolením plánu přes ČSOB Leasing.

O cenovkách a technice nových mild-hybridních verzí Vitary a S-Crossu jsme se rozepsali už letos v únoru. Stačí tedy jen dodat, že Vitara nyní startuje na částce 469.900 Kč, kdežto S-Cross vychází v nejnižší výbavě na minimálně 489.900 Kč. Ve standardní výbavě čekejte u obou modelů LED světlomety, přední mlhovky, automatickou klimatizaci, dešťový senzor, systém nouzového brzdění nebo adaptivní tempomat.