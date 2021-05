Zrychlení z 0 na 100 km/h je horší o celou sekundu, tedy 9,1 s. Maximální rychlost zůstala na hodnotě 210 km/h. Nové prvky motoru přidaly hmotnost. Nově dělá pohotovostní 1095 kg, což je nárůst o 50 kilogramů. 6stupňová manuální převodovka zůstala, 17palcová kola také. V našem případě pak obutá do pneumatik Continental Contisportcontact. No a jak to tedy jezdí?

No a teď tedy k číslům. Co se s autem vlastně stalo? Výkon 103 kW se snížil na 95 kW, stále ale zůstává v 5500 otáčkách za minutu. Točivý moment se naopak zvýšil z 230 na 235 N.m. Jeho maximum však dorazí už ve dvou tisících otáčkách namísto původního spektra 2500 - 3500 ot/min.

V původním setupu však vydržel malý rošťák jen krátce. Tvrdá ruka emisních limitů ho smetla ze stolu a aby se mohl vrátit, musel se podřídit. To znamenalo implementaci hybridní techniky. Nešlo ale jen o malý sporťák, stejnou změnou prošly i modely Vitara a S-Cross. Co všechno je jinak, jsme se snažili zjistit v redakčním testu.

Suzuki Swift Sport máme v redakci moc rádi. Hned po příjezdu na náš trh se stalo sportovním hatchbackem s hodně přátelskou cenou, který na co nejmenším půdorysu nabídl nečekanou porci zábavy. Takové auto na našem trhu prostě chybělo, nebo bylo výrazně dražší . Koncepce všechno vpředu, super cena, odpovídající zábava. Bylo to jednoduše super.

Trochu jinak, ale pořád dobře

Už jen podle seznamu změn vám musí být jasné, že Swift Sport si zase nechtěně odebral trochu charakteru. Přechod z atmosférické jednotky na přeplňovanou už při příchodu novinky způsobil, že jízda už není honbou za červeným polem otáčkoměru za doprovodu řezavého zvuku. Pořád to ale bylo moc fajn, jen se výkon dostavil o trochu dřív.

Teď je to ještě víc posunuté. Pokud chcete jet rychle, má cenu motor vytáčet maximálně mezi čtyři až pět tisíc otáček. Pak už vlastně nemá co nabídnout. Nejlépe mu je ve středních otáčkách, kde cítíte znatelný zátah a vlastně vám zprvu může připadat i rychlejší než předchůdce, protože se opravdu hezky sbírá zespodu.

Krouťák a především jeho brzký nástup jsou jednoduše znát. Když máte na dálnici ve stovce šestku, točí motor 2000 otáček. Pro rychlejší akceleraci na 130 km/h však není potřeba podřazovat, motor to umí pobrat a svižně vůz rozhýbe. Pořád hezký je i zvuk, Swift Sport vrní jako kotě a pak ve vyšších otáčkách řve jako mladý Simba. Roztomilé, vkusné, bez příkras.

Jinak je to vlastně pořád to samé auto se všemi přednostmi a nevýhodami, které k němu patří už dva roky. Převodovka je moc dobrá a páka vykazuje lehký odpor. Pedály jsou na tom trochu hůř, hlavně ten brzdový. Brzdy sice mají ostrý nástup, ale chtělo by je mít to o trochu účinnější. Posaz za volantem je moc vysoký, ale sedadla jsou za tu cenu super.

Vyšší těžiště už tolik fajn není. Auto je lehce rozevláté a fakt v něm nemáte pocit pravého sporťáku. Spíše jako z hračky. Na druhou stranu je samozřejmě dobře, že se tak moc vážně nebere. Rozdováděné auto na trochu gumovějším podvozku si můžete roztančit i pomocí ruční brzdy. Na správné silnici, která je úzká a klikatá, je to tedy pořád zábavné autíčko, jen už nemá tu jiskru a je třeba s ním pracovat trochu jinak.

Hodí se také napsat, že opakované starty systému start/stop jsou velmi jemné. Vyjma sportovní jízdy, kdy není fajn, aby vám motor po ostrém úseku na křižovatce zhasl, může klidně zůstat zapnutý. Držení volnoběžných otáček mi ale při sportovní jízdě vyloženě vadilo. Co se spotřeby týká, dělalo to celkově 8 litrů na 100 km. Při běžném cestování to ale jde i pod šest. Znatelný rozdíl ve spotřebě s příchodem hybridu tedy moc není.

Cena

Suzuki Swift Sport podražilo. Když v roce 2019 přišlo na trh, chtělo za něj české zastoupení 479.900 Kč. Nyní je o 45.000 Kč dražší. Výbava je ale pořád jen jedna, a to maximální. Najdete tu adaptivní tempomat, LED přední světlomety, vyhřívaná přední sedadla, Apple CarPlay, klimatizaci a spoustu dalšího. Pořád to ale není moc peněz. Třeba Ford Fiesta ST se dvěma páry dveří vyjde na 637.900 Kč. Taky má ale 200 koní a je to zase trochu jiné auto.