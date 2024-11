Suzuki Swift se opět stalo Autem roku. Má v tom ostatně dlouhou tradici

Oblíbený malý hatchback Suzuki Swift se těší velké popularitě nejen od své první globální verze představené v Paříži roku 2004, ale už v předchozích provedeních, kdy v roce 1984 se název Swift objevil na zádi modelu Cultus pro export. Jeho aktuální generace si teď navíc odnesla vítězství ankety Auto roku v Japonsku. Titul RJC Car of the Year uděluje konference Automotive Researchers’ & Journalists’ Conference of Japan (RJC).

Pro Suzuki Swift ale nejde o nic nového, za svou historii získalo přes 60 prestižních ocenění Auto roku v různých zemích, k čemuž patří titul Auto roku z rodného Japonska v letech 2006, 2011 a 2018. V letech 2006, 2012 a 2019 získal totéž ocenění v Indii a v roce 2005 získal toto ocenění také v Austrálii. V České republice zatím vůz titul nezískal.

Současná generace Suzuki Swift startuje v Česku na částce 367.900 Kč, což je akční cena s bonusem 22.000 Kč. Přední kola zde pohání pětistupňový manuál, ale na přání můžete mít i převodovku CVT i pohon 4x4. V žádné konfiguraci však cena vozu nepřehoupne půl milionu korun. Pod kapotou je motor 1.2 Hybrid o výkonu 60 kW a s maximem točivého momentu 108 N.m.

Základní technická data Suzuki Swift Pohon 2WD 4WD Motor 1.2 SVHS (MHEV) 1.2 SVHS (MHEV) Počet válců 3 3 Zdvihový objem [cm3] 1197 1197 Výkon [kW/min] 61/5700 61/5700 Točivý moment [N.m/min] 112/4500 112/4500 Převodovka 5M (CVT) 5M Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,5 (11,9) 13,6 Max. rychlost [km/h] 165 (170) 160 Spotřeba dle WLTP [l/100 km] 4,4 (4,7) 4,9 Délka [mm] 3860 3860 Šířka [mm] 1735 1735 Výška [mm] 1495 1520 Rozvor [mm] 2450 2450 Provozní hmotnost [kg] 919-949 (967-984) 996-1037 Objem kufru [l] 265/980 265/980