Tento motor chce klid, výletní tempo. Pak vás dostane svou kultivovaností a podvozek vás zase odmění příkladným komfortem. Více než na jízdu se tak můžeme zaměřit na to, proč vlastně dává smysl, aby Suzuki prodávalo konkurenční auto pod svou značkou. Jde totiž především o výbavu a cenu.

Tomu pomáhají i 16palcová kola s pořádnými pneumatikami 205/55, která jízdnímu komfortu dost pomáhají. Na osmnáctkách už totiž Corolla občas zakopává. Je fajn, že Suzuki nemyslí na parádičky a potřebuje co nejlepší funkční auto. Přesně tomu odpovídá i pohon, jehož benzinovo-elektrických 122 koní vás na elektřinu vyšťouchne z křižovatky jako první, ale pak už nastaví velmi defenzivní a klidnou tvář.

Otázka, proč Suzuki nesáhlo po hybridním dvoulitru s kombinovaným výkonem 184 koní, se snad ani sama nenabízí. S ním by totiž výrazně vzrostla cena, a má i vyšší emise (102 vs. 112 g/km), o které jde tady především. Swace se tedy nabízí jen s jedním motorem, který přes převodovku e-CVT pohání pouze přední kola.

Suzuki Swace je něco podobného. Vzala se Toyota Corolla v provedení Touring Sports, které se lehce pozměnila přední maska, aby vizuálně zapadala do modelové řady značky, a vyměnily se znaky. Suzuki tak po dlouhé době získalo vůz s karoserií kombi. A vlastně pokračuje v tradici, protože třeba kombi Suzuki Forenza bylo v podstatě Chevrolet Lacetti.

Aby tak i Suzuki lépe plnilo stále se zpřísňující emisní limity, navázalo spolupráci s Toyotou, která je na poli hybridů pořádný machr. Začalo se hezky zvolna. Jako první dorazilo SUV Across , což je v podstatě Toyota RAV4 s plug-in hybridním pohonem, které se lehce pozměnila příd a vyměnily se znaky. Suzuki tak získalo svůj první plug-in hybrid.

V loňském roce představila automobilka Suzuki dvojici nových modelů - SUV Across a kombi Swace. Pod novými názvy je ale moc dobře známá technika. Suzuki bylo totiž dlouhou dobu stranou všech masivních elektrifikací a zaměřovalo se na obyčejná auta, maximálně se základními formami hybridu. To se ale samozřejmě dlouho udržet nedá.

Tak jak to je?

Po zjištění, co Suzuki pro své zákazníky přichystalo, budou vaše další kroky určitě pokračovat do ceníků. Tam odhalíte, že Toyota Corolla Touring Sports s motorem 1.8 Hybrid stojí 652.900 Kč ve výbavě Comfort. V aktuálním akčním ceníku se tato motorizace prodává za 642.900 Kč a k výbavě se zdarma přidává paket Tech, ale akční ceník nám to bude celé jen motat.

Suzuki Swace startuje svou vlastní výbavou Premium a vyjde minimálně na 615.400 Kč. Podle standardního ceníku Toyoty je tedy o 37.500 Kč levnější. Výbava Premium vychází z výbavy Comfort. V obou případech tedy získáte automatickou dvouzónovou klimatizaci, infotainment s podporou zrcadlení chytrých telefonů, 16palcová kola či zadní parkovací kameru.

To máte u obou vozů jisté, ale obě výbavy mají ještě svá specifika. Vyhřívaná sedadla jsou pro Toyotu připravená až s paketem Tech, který vyjde na 35.000 Kč. Suzuki s nimi počítá už od základu, a to je pořád levnější. A třeba u Suzuki dostanete navíc vyhřívání volantu, které může mít Toyota Corolla až od výbavy GR Sport a paketem Dynamic.

Pár výhod ale má i Toyota. S paketem Tech získáte parkovací senzory vpředu i vzadu. Suzuki tuto možnost v základní výbavě nenabízí ani za příplatek. S parkovací kamerou vzadu to ale takový problém není a vpředu to snadno odhadnete. Mnohem větší problém je u Suzuki totální absence rezervního kola, které nelze mít ani za příplatek, a to je pro ni pod dvojitou podlahou kufru připravené místo. Musíte si tak koupit svou vlastní.

Pokud chcete od Suzuki víc, lze jít ještě do výbavy Elegance, která vyjde na 707.900 Kč. Příplatek necelých sto tisíc korun přináší navíc monitorování slepého úhlu, upozornění na projíždějící auto při vyparkování, bezklíčové odemykání, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, kůží čalouněnou loketní opěrku vpředu, Bi-LED přední světlomety a také již zmíněné přední a zadní parkovací senzory.

Suzuki Swace nenabízí možnost outdoorové výbavy Trek a nezajímá ji ani sportovně vyhlížející varianta GR Sport s nastavitelnými tlumiči. V ceníku nenajdete jediný příplatek. Jen dvě výbavy, jeden motor a dvě ceny. Jednodušší už to být nemůže.