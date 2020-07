Suzuki se spřáhlo s Toyotou. Do ČR míří plug-in hybrid Across s technikou RAV 4!

Vlastně zde máme další učebnicový příklad snižování nákladů a sdílení techniky mezi dvěma automobilkami. Suzuki využije techniky Toyoty a do nabídky v Evropě příští rok uvede nové SUV střední třídy Across, které se postaví nad současnou Vitaru. Výchozí model je zde jasný, koukáte na přeznačkovanou Toyotu RAV4.

Přesněji mluvíme o plug-in hybridní variantě RAV4, která zajistí Suzuki v rámci Acrossu první hybrid do zásuvky v nabídce. Pod kapotou očekávejte atmosférický 2,5litrový čtyřválec o výkonu 136 kW (185 koní) a točivém momentu 227 N.m, kterému vypomohou dva elektromotory – na přední nápravě s parametry 134 kW (182 koní) a 270 N.m, na zadní pak 40 kW (54 koní) a 121 N.m.

S kapacitou baterie 18,1 kWh mluví Suzuki o dojezdu na jedno nabití až 75 kilometrů. Pohon všech kol pak upravuje systém AIM (AWD Integrated Management), který reguluje zapojení obou trakčních elektromotorů, spalovacího motoru, reakce na plynový pedál a chování převodovky v zájmu dosažení co nejlepší ovladatelnosti.

Zavazadlový prostor plug-in hybridního Suzuki bude čítat 490 litrů a v kabině máme čekat měkčené povrchy na palubní desce a ve výplních dveří. Součástí standardní výbavy bude infotainment s konektivitou Apple CarPlay a Android Auto a chybět nebude ani široká škála asistenčních systémů včetně sledování mrtvých úhlů, udržování jízdy v pruhu nebo adaptivního tempomatu.

Do nabídky chce Suzuki uvést novinku Across již na počátku roku 2021, měla by tedy následovat plug-in hybridní Toyotu RAV4, jejíž uvedení je v Česku plánováno během druhé poloviny letoška.