Suzuki s novým modelem zkouší přechod k SUV kupé. Evropské zákazníky by potěšil bohatou výbavou i mild-hybridním pohonem

Japonská automobilka si libuje v modelech s vyšší stavbou. Nyní se rozhodla oslovit mladé klienty kompaktním crossoverem s dospělým vzhledem a velmi solidní výbavou.

Suzuki na Auto Expo 2023 v indickém Dillí prezentovalo nový model Fronx s plánem globálního prodeje. To znamená, že vedle Indie se počítá s jeho dodáváním do Latinské Ameriky a Afriky. Jelikož ceník zahrnuje hybridní variantu, jistě by našel uplatnění i v Evropě, kde by zmenšil rozdíl mezi drobným Ignisem a větším S-Crossem.

Fronx je postaven na modulární platformě Heartect a celkově vychází z kompaktního modelu Baleno. Suzuki v tomto případě míří na mladou klientelu, kterou chce zaujmout sebevědomějším designem dospělejších sourozenců. I tak si Fronx uchovává vlastní identitu.

Příď vyniká rozměrnou maskou chladiče protnutou chromovanou lištou. Dělené světlomety přidávají na optické robustnosti, což známe například z Citroënů. Tento dojem na boku podtrhují výrazné blatníky s plastovou ochranou. Podběhy vyplňují 17palcová kola. Vzadu designéři poprvé koketují s více zkoseným sloupkem, čímž automobilka nenápadně zkouší reakce na přiblížení se tvarům SUV kupé. Ani zde nechybí mohutný nárazník s postranními výkroji a zajímavé jsou i spojené LED světlomety. Pro umocnění dojmu SUV přidává Suzuki přednímu i zadnímu nárazníku hliníkovou centrální ochranu.

Co se týče rozměrů, Fronx měří na délku 3995 mm s rozvorem 2520 mm, šířkou 1765 mm a výškou 1550 mm. Tím by na českém trhu přesně zapadal mezi Ignis dlouhý 3700 mm a S-Cross s délkou 4300 mm. Na výběr jsou dvě motorizace s pohonem předních kol.

Vyznavači klasiky zvolí dvanáctistovku Dual Jet řady K-Series s výkonem 66 kW a točivým momentem 113 N.m. Motor je vybaven systémem start/stop a párován s pětistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Výkonnější alternativu představuje litrový mild-hybrid Boosterjet laděný na 74 kW se 148 N.m dodávaný s pětirychlostním manuálem nebo šestistupňovým automatem.

V interiéru se Fronx definuje luxusněji pojatou palubní deskou s matně kovovým dekorem a stříbrnými lištami. Devítipalcový infotainment, umístěný nad výdechy ventilace, umí bezdrátové zrcadlení Apple CarPlay a Android Auto. Najdeme tu i head-up displej, panoramatický kamerový systém 360°, bezdrátové nabíjení telefonu, audio systém Arkamys, výdechy ventilace pro zadní sedadla a šest airbagů. To je na segment velice dobrá výbava.

Novinku již lze předobjednat v síti indických prodejců Nexa s oficiálním vstupem na trh v dubnu.