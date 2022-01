Suzuki S-Cross dostalo zcela nový full-hybridní motor. Od Toyoty není, má původ v off-roadu

Suzuki si pro své velké modely vyladilo další motor, tentokrát už plnohodnotný hybrid.

Nové Suzuki S-Cross se světu představilo na konci listopadu a už na začátku prosince jsme se poprvé svezli. Pod kapotou vozu se nachází známá jednotka 1,4 BoosterJet Hybrid se 48voltovou mild-hybridní technologií SHVS s přímým vstřikováním paliva a elektricky ovládaným variabilním časováním ventilů, který produkuje výkon 95 kW (130 koní).

Už nějakou dobu se ale mluví také o tom, že Suzuki do tohoto modelu implementuje nový a již plnotučný hybridní agregát o objemu 1,5 litru. Že tomu tak skutečně bude, nyní vyzkoumali kolegové ze slovenského Autožurnálu, kterým jeden ze čtenářů poslal nizozemský ceník vozu, kde nová hybridní motorizace již je.

Zároveň informují, že motor nepochází od Toyoty, jak se původně říkalo, ale je vlastní konstrukce. Základem je zážehový čtyřválec K15C s kompresním poměrem 13,0:1 o výkonu 75 kW (102 koní), který můžete znát třeba z off-roadu Suzuki Jimny. Pomáhá mu elektromotor o výkonu 24,6 kW (33 koní) a s točivým momentem 60 N.m.

Kombinovaný výkon 85 kW (115 koní) napovídá, že s touto verzí se bude hlavně spořit palivo. Ostatně akcelerace z 0 na 100 km/h by měla proběhnout za 12,7 sekundy, respektive 13,2 sekundy u čtyřkolky. U motoru 1.4 BoosterJet je to 9,5 respektive 10,2 sekundy. V Nizozemsku je hybridní motor dostupný od druhé výbavy Select+ a vyjde v průměru o 2000 eur dráž než verze s turbomotorem.

To znamená, že u nás by se základ měl pohybovat někde okolo 630.000 Kč. Počkejme si ale na oficiální uvedení motoru u nás. Ostatně když půjdete na nizozemské Suzuki teď, ceník s hybridním motorem už je fuč, takže jsme asi viděli, co jsme ještě neměli.