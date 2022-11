Nové, ale přesto téměř desetileté auto. Suzuki S-Cross se během let změnilo k nepoznání, jeho technika však současnému trendu podlehla minimálně. A to je dobře!

Radosti Velký vnitřní prostor Úsporný a vyladěný hybridní pohon Skvělé jízdní vlastnosti Bohatá výbava za rozumnou cenu Starosti Chybí automatická převodovka Rezervní kolo ani za příplatek Občas nervózní podvozek na sérii nerovností 8 /10 Deset let. Tak dlouho uběhlo od představení designové studie nástupce oblíbeného kompaktního SUV Suzuki SX4. Finální produkt SX4 S-Cross, který jsme na českých silnicích poprvé proklepli v září 2013, sice krásy konceptu nedosáhl, šlo však o poctivé SUV s rozumnými motory (1,6litrové čtyřválce v benzinu i naftě), pohonem všech kol, snadným ovládáním a velkým vnitřním prostorem. Stejně jako současné SUV Vitara, představené v roce 2014, prošel i S-Cross v průběhu let pořádným vývojem. Už v roce 2015 dostal soubor bezpečnostních systémů včetně přednárazového, jehož radar výrobce zasadil do nové masky chladiče s dvojicí lamel. O rok později S-Cross v rámci faceliftu zdrsněl a místo atmosférického benzinového motoru dostal litrový a 1,4litrový motor BoosterJet (82 a 103 kW). V roce 2020, tou dobou už bez litrového tříválce a nafťáku, přišla přepracovaná jedna-čtyřka coby 48voltový mild-hybrid s výkonem 95 kW, který dnes najdeme i ve Swiftu Sport a Vitaře. Přesně před rokem se na svět vyloupl nový S-Cross, který však tak úplně nový nebyl. A to je vlastně dobře. Suzuki je konzervativní automobilka a asi nebudu mluvit jen sám za sebe, když uvedu, že to dnes S-Crossu sluší více než kdy předtím. Dříve baculaté zvýšené „polokombi” zrobustnělo, má krásná diodová přední světla s denním svícením, díky kterému si ho ve zpětném zrcátku klidně spletete s Volkswagenem Touareg, a do výrazných segmentů rozdělené zadní svítilny, které zádi konečně dodaly trochu charakteru. Je to hezké auto, a i kdyby to přece jenom nebyl váš šálek čaje, aspoň se přesvědčíte, jestli koukáte na Suzuki, nebo Toyotu Corolla Cross. Přestože jsou si tato auta podobná, ve skutečnosti nemají nic společného. Nová Toyota Corolla Cross má české ceny! Už jsme si ji prohlédli, takové auto se bude prodávat samo Co je vlastně normální auto? Poslední dobou se u nás v redakci zdomácnělo slovní spojení „normální auto”. To je auto, které na rozdíl od většiny novinek nemá digitální přístrojový štít, dotykové ovládání klimatizace a naprosto běžné funkce schované kdesi v infotainmentu. Nemá ani elektronickou parkovací brzdu a stop/start či systém pro vedení v jízdních pruzích ovládáte dedikovanými tlačítky v dosahu rukou. Takových aut už moc není, S-Cross je však výjimka, která jde na ruku milovníkům starých pořádků. Jasně, z přístrojovky ční dotykový displej (u výbav Comfort a Premium 7palcový s DAB+ a parkovací kamerou, naše výbava Elegance má 9palcový s navigací a 360stupňovým kamerovým systémem), má však slušnou citlivost, najednou zobrazí všechny důležité informace (rádio, navigaci, data o jízdě…), dotykáč už ale měl minulý S-Cross a ten nový jej má daleko atraktivněji zabudovaný. A podívejte se na přístrojový štít: palubní počítač se pořád ovládá plastovými kolíčky! Ano, byly doby, kdy jsme tohle v nových autech kritizovali, dnes mi ale tento old school připadá pořád lepší než milion tlačítek na volantu a základní funkce schované v infotainmentu. A že tlačítka pod volantem nevypadají hezky? Tak ať, ale jsou velká a aspoň je snadno nahmatáte i poslepu. První jízda v novém Suzuki S-Cross: Hybridním tryskem letí pro větší kus koláče Za volantem si není nač stěžovat. Pozice k řízení je příjemná, sedadla jsou široká a pohodlná, hlavice páky šestistupňového manuálu padne hezky do dlaně a kolena řidiče nic neomezuje. Zatímco Suzuki Vitara jsem vždycky vnímal jako takovou plastovou krabičku, S-Cross vsadil na hezčí a hodnotnější materiály příjemné na dotek. S dekory se to tady moc nepřehání a celek není přeplácaný, prostě pohoda. Navzdory výrazné úpravě vnějšího vzhledu jsou rozměry karoserie stejné jako v roce 2013, kdy se nám tehdy ještě model označený SX4 S-Cross dostal poprvé do rukou (délka 4300 mm, šířka 1785 mm). Stejný zůstal i rozvor náprav (2600 mm), takže bych mohl sprostě obšlehnout to, co jsem před devíti lety psal ještě na web Auto.cz. Nové hybridy od Suzuki už koupíte i v Česku. Spotřeba šla dolů, cena lehce nahoru Prostor nechybí před koleny ani v loktech (měřím 190 cm) a díky výše ukotveným sedákům a velkému úhlu otevírání dveří se dozadu příjemně nastupuje. S výjimkou základní verze jsou zadní opěradla S-Crossu polohovatelná, takže si pohrajete i s objemem kufru - má 430 až 440 litrů v základu a 1230 litrů po sklopení opěradel téměř do roviny. Všechny hodnoty jsou přitom srovnatelné s S-Crossem z roku 2013. Podlaha kufru je variabilní, nechybí háčky na tašky a praktické schránky před podběhy kol. Víc si český chalupář snad ani nemůže přát. Pardon, něco přece: klasické rezervní kolo místo lepicí sady.

Automaticky manuál a hybrid Když koncem loňského roku dorazilo nové Suzuki S-Cross na český trh, stálo v základu něco málo přes půl milionu a s jediným motorem (1.4 BoosterJet Hybrid/95 kW) šlo kombinovat manuál, automat i čtyřkolku. Krásná doba. Dnes má S-Cross v nabídce pouze manuál (předokolka i čtyřkolka) a automat, lépe řečeno robotizovaný manuál, si v budoucnu dopřejete jenom s novým strong hybridem, který jsme na jaře vyzkoušeli v modelu Vitara, z jehož nabídky se však potichu vytratil. Suzuki S-Cross dostalo zcela nový full-hybridní motor. Od Toyoty není, má původ v off-roadu Změnila se nejenom nabídka motorů, ale i ceny. Místo 508.900 Kč dnes vůz začíná na 555.900 Kč a nejdražší čtyřkolka s manuálem stojí skoro to samé co loni s automatem. S metalízou, nejvyšší výbavou a panoramatickým střešním oknem jste v tom za sedm set tisíc, což je částka, na jakou vás vyjde třeba Škoda Karoq s motorem 1.5 TSI/110 kW, manuálem a základní výbavou Ambition. A vzpomínaná Toyota Corolla Cross? Ta stojí v základu přes 900 tisíc, má však full-hybrid, automat a skoro 200 koní. S-Cross si naproti tomu musí vystačit se 129 koňmi (95 kW) v 5500 otáčkách za minutu a točivým momentem 235 N.m v rozmezí dvou až tří tisíc otáček, opírá se však o 48voltový mild-hybrid s 10 kW a 53 N.m. Řidič má pod sebou měnič napětí, pod sedadlem spolujezdce je akumulátor dobíjený při zpomalování. Získaná energie se využívá při rozjezdech a zrychlení, a když si k tomu připočteme nízkou hmotnost S-Crossu (provozní s pohonem 4x4 jenom 1360 kg), máme tady příjemně svižné SUV, které si běžně řekne o 5,5 až 7 litrů benzinu na sto kilometrů. TEST Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet: I tříválec umí být tichý Zrychlení na stovku zabere čtyřkolce 10,2 sekundy, předokolka je na stejné metě za 9,5 sekundy. Mild-hybridní systém pomohl kultivované čtrnáctistovce vyhladit prodlevu turbodmychadla, takže jsou rozjezdy hezky plynulé a na zátah nečekáte. V rychlostech pod 15 km/h systém umí motor zhasnout a šetřit tak benzin, opětovné naskočení pak nedoprovázejí žádné neduhy - je jemné a postřehnutelné hlavně podle pohybu ručičky otáčkoměru v přístrojovém štítu. Motor se samozřejmě umí ozvat, to už ale musíte fakt tlačit na pilu. Při rychlosti 130 km/h točí na šestku 2800 otáček za minutu a ani tak posádku neruší. Tohle není okreskový sprinter ani dálniční letec. Je to auto pro rozvážné soukromníky, kteří ocení vnitřní prostor, komfort a především spolehlivou čtyřkolku se čtyřmi režimy. Standardně jsou poháněna přední kola a zadní se připojují po prokluzu těch předních. Zvolením režimu Sport je auto více čtyřkolka, má ostřejší reakce na plyn a stabilizace vám do toho „hrábne” o něco později. A pokud bydlíte v horách, oceníte režim Snow, v němž si Suzuki efektivněji řídí přerozdělení hnacích sil mezi nápravami a více nad vámi bdí elektronika. V režimu Lock je mezinápravová spojka trvale sepnutá a po překročení rychlosti 60 km/h se systém automaticky přepíná do režimu Snow. Nové Suzuki S-Cross už má i české ceny. Zdražilo jen o pár tisíc, variantami pohonu potěší Režimy si volíte kolečkem a tlačítky na středovém tunelu a můžu s klidným svědomím říct, že jde o spolehlivé řešení. S-Cross mě ve štychu nenechal. Navíc máte ovládání hezky na dosah ruky, což je další výhoda. Oproti konkurenci se nemusíte hrabat v infotainmentu a spouštět zrak z vozovky. Tady si vůz rychle nastavíte i poslepu. SUV s duší swiftu? V dnešní době je čím dál obtížnější najít auto za rozumnou cenu, které svými jízdními vlastnostmi vyniká nad konkurencí a dovede nabídnout i trochu té řidičské radosti. Může za to rozsáhlé sdílení techniky, ale hlavně elektrifikace a povinné bezpečnostní a asistenční systémy, kvůli kterým hmotnost vozů narůstá a za jízdy je to cítit. Výjimku zatím občas tvoří japonská auta, u nichž se hmotnost daří držet v rozumných mezích. A přesně takové je Suzuki S-Cross. Tahle muší váha mezi SUV vyniká obratností, přesností a odolávání nedotáčivosti. Ve sportovním režimu motor rychle reaguje na plyn, s krátkým a přesným řazením je radost pracovat a chválím i dobře dávkovatelné brzdy. Řada majitelů Suzuki S-Cross si možná ani neuvědomuje, co se v jejich voze ukrývá, až na to ale přijdou, nechť si uvědomí, že to už v dnešní době fakt není samozřejmost. Srovnávací test Suzuki SX4 S-Cross: třikrát stejně, přesto jinak Baví mě ho řídit, protože vedle toho, že je příjemně komfortní, přináší vítanou (a dnes už téměř nevídanou) nadhodnotu v podobě sportovního naturelu. Skutečného, nikoliv vyhnaného marketingem a optickými pakety. Většinu nerovností podvozek odfilitruje s naprostou samozřejmostí, pouze rychlé tempo na hodně hrbolaté silnici umí lehkou karoserii roztančit. Ve všech ohledech je Suzuki S-Cross „tak akorát” - 17palcovými koly s 55procentními pneumatikami počínaje (jiné ani nedostanete), poddajnějším nastavením podvozku konče. Nemáte tady tisíc nastavení stabilizace, tuhosti volantu či reakcí na plyn, které beztak nevyužijete. Japonci provedli výběr za vás a trefili se do vkusu člověka, který ve většině případů hledá komfort, a když se silnice začne klikatit, rád si řízne zatáčky.

Závěr Znám spoustu soukromníků, kteří na vlastnosti S-Crossu nedají dopustit. A já se jim nedivím. V Česku to není přehlížené auto (letos má zatím 555 registrací, podobně jako Suzuki Vitara či Opel Mokka), vyniká skvělou kombinací komfortu a sportovního naturelu, uvnitř má spoustu místa a ve výbavě je prakticky vše, co můžete potřebovat. Některé detaily sice napovídají, že má S-Cross ve skutečnosti na krku už deset let, v porovnání s dnešními vozy, u nichž často hledáte i základní nastavení v infotainmentu, je to příjemný návrat do minulosti. Suzuki Vitara dostalo nový strong hybrid. Už jsme se svezli a můžete ho mít rádi, i když to není žádný rychlík Za 700 tisíc dostanete SUV v plné výbavě, pohonem všech kol, skvělou manuální převodovkou a výborně naladěným hybridním pohonem, který umí šetřit palivo a nepřidá zbytečná kila navíc. Suzuki muselo elektrifikovat, ale naštěstí se neutrhlo ze řetězu a v dnešní době pořád nabízí příjemně mechanické modely. S-Cross je super volba pro ty, kteří nemění auta jako ponožky. Je prostě tak akorát a toho si na něm nejvíce cením. Suzuki S-Cross: Souhrn cen Základní cena vozidla 555.900 Kč (1.4 BoosterJet Hybrid Comfort) Cena s testovaným motorem a výbavou 679.900 Kč (1.4 BJ Hybrid Elegance 4x4) Cena testovaného vozidla 692.900 Kč (1.4 BJ Hybrid Elegance 4x4) Technické údaje: Suzuki S-Cross Rok • stupeň výbavy 2022 • Elegance Panorama

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 373 cm 3

Vrtání • zdvih 73,0 mm • 82,0 mm

Stupeň komprese 10,9:1

Nejvyšší výkon 95 kW (129 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 235 Nm při 2 000 až 3 000 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,2 s

Nejvyšší rychlost 195 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 430 l • 1 230 l

Objem palivové nádrže 47 l

Hmotnost: provozní • celková 1 360 kg • 1 755 kg

Prům. spotřeba: komb. 5,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 600 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 535 mm • 1 505 mm

Rozměr pneumatik 215/55 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 4 300 × 1 785 × 1 585 mm Základní výbava: Litá 17“ kola, sedm airbagů, automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém s 9“ obrazovkou a vestavěnou navigací, 360stupňové sledování kolem vozu, LED světlomety vpředu i vzadu, přední mlhové světlomety, bezklíčové startování vozu, mezipodlaha v zavazadlovém prostoru, vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a další. Volitelná výbava: Metalíza (13.000 Kč)