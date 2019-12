Suzuki pokračuje v elektrifikaci. Nový hybrid přináší vlastně jen samá pozitiva

Automobilky přistupují ke splnění emisních limitů různě. Některé stále vyrábějí výkonné sportovní modely a flotilový mix se budou snažit vyvážit elektromobily, jiné se vydávají cestou „menšího zla“ a částečně elektrifikují celou modelovou paletu. Příkladem první verze je třeba koncern Volkswagen, druhou možnost představuje třeba japonské Suzuki. To už mild-hybridní pohon prodává od roku 2016 a nyní se posouvá na další metu.

Důkazem budiž benzinový motor 1.4 BoosterJet doplněný o 48voltovou elektrickou síť. Poprvé bychom jej měli vyzkoušet v březnu příštího roku a objeví se v modelech Vitara, S-Cross a Swift Sport. Čtete správně, i nejzábavnější sportovní model od Suzuki bude hybrid, omezení mu to však prakticky nepřinese. Suzuki slibuje snížení emisí CO 2 až o 20 %, větší točivý moment a zlepšení kombinované spotřeby o 15 % dle WLTP.

Jediným ústupkem by mělo být zvýšení hmotnosti vozů asi o 15 kilogramů. To skutečně není moc, a dokonce ani u lehounkého Swiftu Sport o pohotovostní hmotnosti 970 kilogramů to neznamená přehoupnutí přes jednu tunu. Stejně jako u 12V hybridu ISG, na který nedávno kompletně přešly modely Swift a Ignis, bude lehký lithium-iontový akumulátor umístěný pod předním sedadlem a přibude převodník 48V - 12V.

Vozy vybavené novým hybridem nebudou moci jezdit na elektřinu, řemenem poháněný startér-generátor však pomůže benzinovému motoru při rozjezdech a akceleraci. Suzuki uvádí, že tak agregát bude moci nabídnout točivý moment 235 N.m ve 2000 otáčkách za minutu, což v porovnání se stávajícím motorem 1.4 BoosterJet ve Swiftu Sport znamená zvýšení o 5 N.m o 500 otáček níže (má 230 N.m mezi 2500 až 3500 ot/min).

Energii vůz získává rekuperací. Využívá ji pro napájení palubních systémů při stání s vypnutým motorem a při akceleraci z nízkých otáček. Generátor přitom nedobíjí baterii vždy. Není-li to potřeba, třeba při jízdě ustálenou rychlostí, dojde k jeho odpojení, aby nezatěžoval hnací řetězec. Sluší se dodat, že nový mild-hybrid najdeme ve zmíněných modelech v kombinaci s manuální převodovkou.