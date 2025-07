Suzuki Jimny slaví 55 let. Z kapesního teréňáku se stal světový hit hned v první generaci

Koncem 60. let minulého století se značka Suzuki zabývala myšlenkou vozidla kategorie kei s pohonem všech kol. Něco takového se na japonském trhu vůbec neprodávalo, automobilka tak správně vycítila příležitost k zaplnění díry na trhu. Původně zakoupila ani ne třímetrovou rakouskou čtyřkolku Steyr-Puch Haflinger, kterou prostudovala z hlediska pohonu všech kol, nakonec ale poskytl základ pro nové auto japonský výrobce Hope Motor Company. Toho Suzuki koupilo v roce 1968, značka byla v problémech, ale v jejím portfoliu byl model HopeStar ON360.

Ten si Suzuki osadilo vlastní karoserií, nahradilo původní motor Mitsubishi svým vlastním dvoutaktním dvouválcem o objemu 359 ccm a s výkonem 18 kW. Takové parametry byly jednou z podmínek pro příslušnost do zvýhodněné kategorie kei vozů, stejně jako délka menší než tři metry. K té si Suzuki pomohlo umístěním rezervního kola dovnitř za sedadlo řidiče. Hmotnost činila jen 590 kilogramů, první Jimny s označením LJ10 jel až 75 km/h.

Sériová výroba byla spuštěna v dubnu roku 1970 a zákazníci si miniaturní čtyřkolku okamžitě oblíbili. Rychle sesadila z trůnu tehdejšího premianta Mitsubishi Jeep (licenčně vyráběný Willys CJ-3B) a prodávala se tak dobře, že brzy nastala potřeba mít pro tento model samostatnou výrobní linku.

V roce 1972 došlo k modernizaci, nové provedení s označením LJ20 dostalo vodou chlazený motor s výkonem 21 kW, ke konci výroby pak kvůli emisím verzi s 19 kW. Začala také vznikat verze s volantem vlevo kvůli exportu. V roce 1974 se objevila verze LJ50 s tříválcem o objemu 550 cm3, posledním modelem pak byla LJ80 z roku 1977. Ta dostala vůbec první čtyřtaktní motor Suzuki.

Výroba první generace běžela jedenáct let, během nichž se prodalo 243.000 Kusů. Druhá generace, představená v roce 1981, byla vyvíjena již s ohledem na globální trhy a přišla s atraktivním designem do města a pro volný čas i terénními schopnostmi. Kromě Japonska se vyráběla také v Indonésii, Indii, Pákistánu, Keni, Thajsku nebo ve Španělsku jako Santana Samurai. Tam mimochodem vznikala až do roku 2004, jinak se druhá verze vyráběla do roku 1998 – vzniklo 1,693 milionu kusů.

Třetí generace vyráběná v letech 1998 až 2018 si zachovala skvělé schopnosti v terénu, ale hodně přidala i na jízdních vlastnostech na silnici a uživatelském komfortu. Dostala také poprvé přiřaditelnou čtyřkolku, vzniklo 918.000 kusů. Zatím poslední verze Jimny jezdí od roku 2018 – opět s nízkou hmotností, pohonem 4x4 a na žebřinovém rámu. Během své pětapadesátileté historie se model prodával ve 194 zemích světa, celkem již vznikly více než tři miliony exemplářů.

Zdroj: Suzuki, Autorský text | Zdroj: Suzuki