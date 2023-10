Suzuki Jimny mění pohorky za luxusní streetwear. Prémiový vzhled pěkně provětrá peněženku

Podobně jako Ford s Broncem i Suzuki s oblíbeným Jimnym využívá potenciál poptávky po individuálních úpravách. Díky nim se může malý off-road přizpůsobit více silničnímu nebo terénnímu prostředí, případně z něj mít „baby“ Mercedes G a podobné šílenosti.

Brazilské zastoupení přichází s tovární linií 4Style zaměřenou na hodnotnější design, protože terénu jsou věnovány výbavy 4Sport a 4Expedition. Jimny je tak skvělým příkladem, že i účelný vůz do terénu může ve městě budit pozitivní pozornost. To by rozhodně měl, protože zájemci si oproti základnímu modelu připlatí 188.000 Kč, přitom po technické stránce se na voze nic nemění.

Jako všechny ostatní Suzuki Jimny i tento pohání atmosférický čtyřválec o objemu 1,5 litru výkonu 79 kW a točivém momentu 138 N.m. Hnací síla je přenášeny na všechna čtyři kola skrze automat, manuální převodovku dostanete jen u základní verze.

Jimny 4Style vyniká kompletním setem lakovaných dílů. Jde o přední i zadní nárazník, specifickou masku chladiče, lemy blatníků s nástavci prahů a kryt rezervního kola. Pro umocnění dojmu tu máme ještě střechu v černé barvě s decentním spoilerem, LED zadní světla a 16palcová kola obutá do pneumatik v rozměru 215/70R16.

Že jste na svém voze nešetřili, pocítíte i v interiéru. Tady linie 4Style potěší čalouněním kombinujícím kůži a látku s červeným pruhem. Oba materiály spojuje bílé prošívání. Součástí výbavy jsou dále specifické koberce, LED osvětlení, automatická klimatizace a multimediální zařízení od JBL.