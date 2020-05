Český dealer Suzuki nechá vydražit silně nedostatkové Jimny. Pomůže dobré věci

Nová generace Suzuki Jimny se v Česku prodává od loňského září a od té doby jsme měli možnost ji vyzkoušet hned třikrát. Poprvé v rámci národní prezentace a v závěru roku jsme spojili verze s manuální i automatickou převodovkou do jednoho rozsáhlého redakčního testu. Je to skvělé auto, které výborně plní účel, pro který bylo stvořeno. A překvapivě funguje dobře i jako stylovka do města.

Možná jste si všimli, že od představení Suzuki Jimny a jeho uvedení na náš trh uběhnul více než rok, ani pak se ale situace výrazně nezlepšila. Podíváte-li se do současného ceníku, zjistíte, že v něm chybí české ceny a naopak přibyla informace, že autorizovaní dealeři momentálně nepřijímají další objednávky a množství vozů potvrzených k dodání v letošním roce bylo přiřazeno k objednávkám zákazníků. Není jasné, jestli se situace někdy zlepší. Jimny má totiž na kahánku kvůli nadcházejícím emisním normám…

Přesto existuje možnost, jak si Suzuki Jimny nové generace pořídit. Společnost Simcar z Fryštáku u Zlína, autorizovaný dealer vozů Suzuki, totiž ve spolupráci se serverem Aukro spustí aukci předváděcího exempláře s automatickou převodovkou. Jeho snímky najdete v galerii. Nejde o to, že by se chtěl prodejce vozu co nejdříve zbavit, protože o zájemce by jistě neměl nouzi. K dražbě dojde i z charitativních důvodů.

„Hledali jsme způsob, jak transparentně vybrat nového majitele našeho vozu a zároveň využít potenciál obchodní transakce k veřejně prospěšnému účelu. Dáváme komukoliv příležitost zúčastnit se elektronické aukce a jimnyho si vydražit. Přál bych si, aby nový majitel pocházel ze zlínského regionu, aby to k nám neměl daleko na servis,“ uvedl jednatel společnosti Simcar Tomáš Černý.

Elektronická aukce bude zahájena 8. května a skončí 18. května ve 20:30. Cena začíná na 1 koruně a dražitel se rozhodl, že částku, která bude činit rozdíl mezi konečnou nákupní cenou a ceníkovou cenou vozu, věnuje pobočce Charity v Novém Hrozenkově. Vůz tam nyní pomáhá zajišťovat pečovatelskou službu v rámci nouzového stavu. Suzuki Jimny 1.5 VVT AllGrip s automatickou převodovkovou stálo v době spuštění prodeje na českém trhu necelých 500.000 Kč a šlo o cenově nejdostupnější off-road u nás.

Simcar však není jediným dealerem Suzuki, který pomáhá v nouzi. Brněnská společnost CanoCar nenechala ležet své předváděcí vozy ladem a už koncem března vyslala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou do ulic města modré SUV Vitara. Další vývoj na sebe nenechal dlouho čekat. „Dnes jsme na dobré účely zapůjčili další vitaru, a to Mobilnímu hospici sv. Jana, který spadá pod Oblastní Charitu v Rajhradě u Brna. Pracovníci mobilního hospicu pomáhají těm, kteří byli propuštěni nebo na vlastní žádost odešli z nemocnice do domácího léčení. Tito lidé, například onkologičtí pacienti nebo chronicky nemocní senioři, patří k nejohroženějším nákazou koronavirem,“ uvedla společnost CanoCar 6. dubna na svých facebookových stránkách.