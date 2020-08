Nemůžu říci, že by mi tady něco chybělo, naopak mě bavilo retro v podobě klasického nesklopného klíčku s tlačítky pro dálkové odemykání a zamykání. Na vůz s cenou 377.900 Kč (4x4, manuál) je výbava super, a komu by nestačila, pořád může sáhnout po linii Elegance, která za příplatek 40.000 Kč přidá třeba navigaci (není nutná, Android Auto fungoval rychle a spolehlivě), startování tlačítkem, automatickou klimatizaci (manuální mi stačila), tempomat s omezovačem rychlosti či sledování únavy řidiče a varování před opuštěním jízdního pruhu.

Oceňuji i velký úhel otevírání bočních dveří a „odskok“ pantů nastavený tak, abyste se pohodlně dostali dovnitř, ale neomlátili hranou dveří auta po stranách. Jen to místo v loktech chybí. Když jedu sám, klidně můžu jako loketní opěrku využívat bočnice sedadla spolujezdce. Kárat ale ignis za to, že není nafukovací, je stejná hloupost jako kritizovat vysokou spotřebu amerického osmiválce. Není to chyba, ale vlastnost.

Chtělo by se říci, že od auta s délkou 3700 mm, rozvorem 2435 mm a výškou 1605 mm člověk nemůže čekat zázraky, ony se ale svým způsobem dějí. Za volant, který je seřiditelný pouze výškově, se velmi pohodlně nastupuje, sedadla jsou spíše měkčí a překvapivě široká, což u malého auta do města není na škodu, sedíte výše a za sebe se i navzdory své výšce 190 cm vejdu.

Tvary ignisu mě prostě baví, těší a zlepšují mi náladu. Hlavně při čelním nebo zadním pohledu, kdy vynikne, jak je s ohledem na celkovou výšku karoserie uzounký. Na šířku sice měří 1690 mm, ale to protože má hodně vytažené blatníky. Kdyby kola lícovala s bočními dveřmi, měl bych s trochou nadsázky strach, že se bude ignis převracet v zatáčkách. To naštěstí nedělá, dříve či později ale přijdete na to, že uvnitř už své malé rozměry nezamaskuje.

Ignis je zajímavý v tom, že pohon 4x4 dokáže kombinovat s hybridním pohonem, což Fiat Panda, který nedávno prošel modernizací , neumí. Na našem trhu tak jde vlastně o unikát. Ostatně u Suzuki se nejedná o ojedinělý případ. Už dlouhá léta totiž tato značka nabízí malý městský model Swift s pohonem všech kol a do dnešních dnů se na tom nic nezměnilo. Osobně si nemyslím, že jde vyloženě o nutnost, minimálně to ale vnímám jako protipól oplastovaných konkurentů, kteří se drsně jenom tváří.

Úsporný snaživec

Ignis si můžete pořídit s jakýmkoliv motorem, bude-li to atmosférický dvanáctistovka DualJet s nepřímým vstřikováním paliva. Tak tomu bylo už před modernizací současné generace, navzdory shodnému názvu ale nezůstal kámen na kameni.

Předně je nutné si uvědomit, že ignis bude vždycky mild-hybrid s řemenem připojeným startér-generátorem ISG, který plní i funkci alternátoru a spalovacímu motoru pomáhá výkonem 2,3 kW a točivým momentem 50 N.m. Motor 1.2 DualJet byl přepracován, dostal nový blok, hlavu i ventil EGR či variabilní časování ventilů na sací i výfukové straně, a protože už pod kapotou není sám, doznal úpravy parametrů. V zájmu vyšší účinnosti zvrostl i kompresní poměr z 12,5:1 na 13:1.

Zatímco před modernizací měl ignis 66 kW a 120 N.m ve 4400 otáčkách, dnes má 61 kW a 107 N.m v 2800 otáčkách za minutu. Už dříve to nebyl žádný rychlík, maximální rychlosti 165 km/h u čtyřkolky však zůstala zachována, jen zrychlení z nuly na stovku trvá 12,8 sekundy. Důležitá je ale spotřeba a paliva a emise – parametry, které dnes rozhodují o existenci toho či onoho motoru, nebo i celého modelu na evropském trhu.

Úkolem mild-hybridu není kompletně vyřadit spalovací motor z procesu, pouze pomáhá „spalováku“ ve chvílích, kdy je to potřeba, rekuperací ukládá energii do malého lithium-iontového akumulátoru umístěného pod sedadlem řidiče a dovede zaskakovat třeba v momentě, kdy dojíždíte do křižovatky a systém stop/start, mimochodem velmi dobře nastavený, vypne motor ještě během pohybu vozu.

Systém je vlastně jednoduchý, celý váží jenom deset kilo a nezabírá žádný využitelný prostor. Navíc funguje neznatelně, a zda systém zrovna dobíjí, nebo využívá všechnu svou sílu například k akceleraci, zjistíte pouze na displeji palubního počítače, nebo podle pikrogramu baterie v rychloměru. V první půlce týdne jsem jezdil jen ve městě a na dálnici a spotřeba paliva nepřelezla přes 5,3 l/100 km. To je sice více než 4,2 l/100 km, které udává výrobce, jak jsem se ale přesvědčil během víkendu, o nedosažitelnou metu se nejedná. To vám pak ani nevadí, že má nádrž čtyřkolky jen 30litrový objem. Prostě to stačí.

Je jenom potřeba počítat s tím, že s ignisem králem levého pruhu nebudete. Motůrek má snaživý, hezky mechanický a zkombinovaný s přesně pracující manuální převodovkou, rytmu provozu ale bude stačit nanejvýš do stovky a pak už se mu moc zrychlovat nechce. Stopadesátka je reálná, ale vyškrábat se na ni prostě nějakou dobu trvá. Při stotřicítce motor točí na pětku 3500 otáček a pořád se mu chce pokračovat výš a výš. Jen prostě nemá tolik síly co malé přeplňované motory.

Tohle mě prostě baví!

Ze Suzuki Ignis jsem byl nadšený stejně jako z plynové Dacie Duster. Je to totiž jedno z několika posledních jednoduchých a mechanických aut, která vám do ničeho nekecají, a nemusíte u nich vypínat zástup asistenčních systémů, abyste byli pány situace. Je to malé, mrštné, lehoučké auto, se kterými se vejdete i do těch nejmenších mezer v provozu a díky průměru otáčení 9,4 metru se s ním otočíte takříkajíc na pětníku.

Motoru nevadí nízké otáčky, takže jakmile se provoz rozjede, vrazíte tam pětku a nic neřešíte. Spojka a plyn jsou dost citlivé, i řízení s delším převodem jde lehce, a přestože kolem středové polohy volantu není moc citlivé, ve skutečnosti je přesné a v zatáčkách si kolikrát vystačíte s jedním natočením volantu bez nutnosti úpravy směru.

Pokud hledáte vůz, který vás za málo peněz perfektně vtáhne do děje, je to právě ignis, protože si nic nenechá pro sebe. Hlavně od podvozku je dost komunikativní, což mu občas přeroste přes hlavu a na větších nerovnostech kola prostě odskočí. Není se co divit – jednak má tužší podvozek, ale v případě čtyřkolky vzadu najdete tuhou nápravu, podélně vedenou dvojicí ramen a příčně ustavenou panhardskou tyčí. Je to jednoduché řešení, které se při jízdě musí projevit, na druhou stranu jsem už ale zažil i uskákanější SUV s „torzkou“ i multilinkem.

Stejně jednoduchý je i pohon všech kol s viskosní spojkou, která připojuje zadní kola až při prokluzu těch předních. Něco jako jízdní režimy, známé z větších a dražších SUV s elektronicky řízenou spojkou, tady nenajdete, a pomoci si tak můžete vlastně jenom asistentem pro sjíždění svahů, který vás bezpečně „spustí“ z kopce rychlostí kolem 10 km/h, a off-roadovým stabilizačním systémem. Jsou to ta jediná dvě tlačítka pod panelem klimatizace.

Tohle není Range Rover, ale malá krabička s koly v každém rohu karoserie, za jejímž volantem se vám začnou vracet myšlenky, že co nepůjde vyjet popředu, to zkusíte vycouvat. Je vlastně strašně vtipné vidět šplhat takového prcka po kopcích, i on ale má své limity. Není určený k tomu, abyste jej drtili na tankodromu, ale abyste v pohodě vyjeli lesní cestou k chalupě a měli všechno pod vlastní kontrolou. A to je v době, kdy se do aut více než kdykoliv před tím tlačí displeje, hlasové ovládání a kdoví co ještě, náramně osvobozující.