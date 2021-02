Emisní limity Evropské unie jsou náročné a pro vozy s běžnými spalovacími motory téměř nesplnitelné. Značky, které se dosud pořádně nevrhly do elektrifikace, začínají mít problémy a hrozí jim obrovské pokuty. Suzuki proto navázalo spolupráci s Toyotou, jejímž výsledkem má být několik elektrifikovaných modelů. Poprvé ale na to šlo Suzuki jednoduše, sáhlo do nabídky Toyoty a vytáhlo si model s nejnižšími udávanými emisemi (nepočítaje vodíkový mirai). A tím je velké SUV RAV4 s plug-in hybridním pohonem, které i přes svou velikost, váhu a objemný spalovací motor v homologaci dokázalo získat hodnotu jen 22 g CO 2 (Prius Plug-in 28 g) a spotřebu přesně jeden litr.

U Suzuki se elektrifikované SUV dočkalo nového jména a přepracované přídě, která lépe zapadá do modelové řady a nepůsobí tak agresivně jako původní vůz. A neomezili se jen na plastové části, zcela nové jsou také přední světlomety, užší a navazující na horní část dělené masky. Zbytek už zůstal téměř beze změny, nová jsou jen kola a logo na zádi.

Příjemně klasický

Podobně je tomu v interiéru, kde s výjimkou loga na volantu zůstalo vše tak, jak známe u Toyoty. Tedy kvalitně zpracovaný interiér s tradičním ergonomickým rozložením, spoustou tlačítek a jen lehce zastarale působícím 9“ multimediálním systémem, který už ale dostal podporu Android Auto a Apple CarPlay. Mezi plug-iny je across výjimečný velkou kapacitou baterie. S 18,1 kWh přesahuje veškerou konkurenci, a dokonce i některé rané (Mitsubishi i-Miev) i současné elektromobily (všechny smarty). Nezvykle velký je i atmosférický čtyřválec, který stejně jako Ford Kuga sází na 2,5 litru objemu. Pracuje v Atkinsonově cyklu, má variabilní časování sacích i výfukových ventilů a chlubí se další nezvykle vysokou hodnotou: tepelnou účinností 41 %.

Se Suzuki Across a jeho plug-in hybridním systémem jsme dostali příležitost se blíže seznámit na prezentaci v Poděbradech. Plně nabitý vůz i přes mrazivé teploty ukazuje elektrický dojezd 72 kilometrů, velmi blízký udávaným 75. Tomu kromě tepelného managementu samotné baterie napomáhá také tepelné čerpadlo pro výhřev kabiny, které při jízdě v elektrickém módu nespotřebuje tolik energie, a navíc topí velmi účinně.

Dobzučí nejdále

Do zasněžené polabské krajiny vyjíždíme nejprve v elektrickém módu. Auto v takovém případě pohání primárně přední elektromotor s výkonem 134 kW, a když je to nutné, přidává se i zadní se 40 kW. S takovou dávkou výkonu už velké, 2015 kg vážící SUV působí docela svižně i bez výpomoci spalovacího motoru, dokáže se takto rozjet na stovku za méně než 10 sekund a upalovat přes 140 km/h. My autem nejedeme zrovna na nízkou spotřebu a na displeji se nám ukazuje údaj 31 kWh na 100 km, který by pořád stačil ke zdolání více než 50 kilometrů.

Přepnutí na hybridní pohon přidává do hry spalovací motor, který se přes převodovku eCVT připojí naprosto plynule a bez jakéhokoliv cuknutí, dá o sobě ale vědět vytočením do vyšších otáček. Auto s jeho zásahem ještě více ožije, dohromady můžeme počítat s výkonem 225 kW. Nejlépe to jde poznat ve sportovním režimu. Stačí pootočit ovladač vedle řazení do polohy sport a šlápnout na plyn. Všechny tři motory a čtyři kola se dají do práce, aby přesně za šest sekund katapultovaly rodinné SUV na 100 km/h, rychleji než třeba Peugeot 308 GTi.

Zážitek se samozřejmě hot-hatchi nepřibližuje, toto je téměř dvoutunové SUV, které v zatáčkách fyziku neporazí. Na druhou stranu díky nízkému těžišti svoji nadváhu docela umně skrývá a pohybovat se po zakroucených okreskách zvládne s přehledem. Tomu napomáhá přesné řízení, na druhou stranu nás omezuje příliš horlivá elektronická stabilizace. Především to je ale komfortní rodinné auto, které má tvrdší podvozek, takže se zbytečně nenaklání, přesto se přes nerovnosti přenáší bez uskakování a rázů. Pohyby karoserie usměrňuje aktivní stabilizace, která se pomocí regulace výkonu motoru snaží zamezit podélnému kývání.

Pocit z nejdražšího suzuki nám trochu kazí horší odhlučnění. Vytočený motor není tak znatelný jako v corolle (neboli Suzuki Swace), pořád ale dokáže vyrušit, a navíc takto přehnaně reaguje při každém silnějším sešlápnutí plynu. Během rychlejší jízdy nad 100 km/h dovnitř proniká až nečekaně silně hluk od předních sloupků, rozrážejících vzduch.

S acrossem se Suzuki dostalo do sfér, kde nikdy předtím nebylo, i když se jim jednou přiblížilo šestiválcovou vitarou. Téměř prémiově působící SUV je dostupné v jediné výbavě Elegance a pouze v plug-in hybridní verzi. Za to si automobilka řekne o 1.399.990 Kč. Což je o 100 Kč méně než za obdobně vybavenou Toyota RAV4 Comfort, proti níž across dostane pár prvků navíc (vyhřívaný volant, větší kola, asistent sjíždění z kopce atd.)

Plusy

Plynulý hybridní systém

Velký dojezd

Komfortní podovzek

Minusy

Horší odhlučnění

Grafi ka displejů

Vyšší cena

Suzuki Across: Technická data a cena prozatím dostupné verze Motor 2.5 Plug-in Hybrid​ Zdvihový objem [cm3] 2487 Válce/ventily 4/4 Největší výkon motoru [kW/min] 136/6000 Točivý moment motoru [N.m/min] 227/3200-3700 Největší výkon elektromotoru vpředu/vzadu [kW] 134/40 Točivý moment elektromotoru vpředu/vzadu [N.m] 270/121 Systémový výkon ústrojí [kW] 226 Kapacita akumulátoru [kWh] 18,1 Převodovka e-CVT Max. rychlost [km/h] 180 Max. rychlost - EV režim [km/h] neuvedeno Dojezd na elektřinu [km] 75 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6 Spotřeba WLTP [l/100 km] 1,0 Délka x šířka x výška, rozvor [mm] 4635 x 1855 x 1690, 2690 Provozní hmotnost [kg] 2015 Cena Elegance [Kč] 1.399.900

