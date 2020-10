Suzuki existuje už 100 let. Nejen slavné Jimny mu projelo cestu k úspěchu

Současnost japonského Suzuki nyní patří v Evropě boji s emisemi a nutné spolupráci s Toyotou na přivedení nových hybridních modelů do nabídky. Pohled na tento směr můžete mít jakýkoliv, pravdou ovšem je, že Suzuki z boje neutíká. A po letošní oslavě století existence chce existovat i nadále. Vůbec tedy není od věci krátké ohlédnutí na vývoj japonské značky a její největší úspěchy ve světě automobilů.

Kořeny společnosti Suzuki sahají až do roku 1909, kdy Michio Suzuki ve svém rodném městě Hamamatsu založil dílnu na výrobu tkalcovských stavů. Toto umístění není náhodné, Hamamatsu je největším městem historického regionu Enshu, který je odjakživa japonským centrem inovací.

Díky příznivému klimatu a rozvinutému zemědělství se v regionu Enshu už od středověku dařilo pokročilým řemeslným postupům. Tato tradice se s postupujícím dvacátým stoletím přirozeně promítla do rozvoje průmyslu. Z Enshu tak například kromě Suzuki pochází také další světoznámí výrobci Honda nebo Yamaha.

Tkalcovské stavy Suzuki byly proslulé technickými inovacemi, které usnadňovaly a zrychlovaly práci. Michio Suzuki na základě podnětů od svých zákazníků postupně získal tři patenty a na 120 průmyslově chráněných inovací. V roce 1920 došlo k založení akciové společnosti Suzuki Loom Manufacturing Company a Michio Suzuki tím podnikl zásadní krok pro budoucí expanzi. Svou původní dílnu na výrobu tkalcovských stavů tak přeměnil na obchodní společnost.

Expanze opravdu naplno

Jak už dnes víme, k původně stěžejní výrobě tkalcovských stavů se tedy postupně přidaly další aktivity – výroba motocyklů, osobních, terénních a nákladních automobilů, lodních motorů, terénních čtyřkolek, sněžných skútrů a dalších produktů. Prototypy dopravních prostředků už přitom byly vyvíjeny před druhou světovou válkou.

První prototyp automobilu Suzuki spatřil světlo světa již v roce 1937, další vývoj však zastavila právě válka a přikázání japonské vlády vyrábět u Suzuki vojenskou techniku. Na získané know-how společnost navázala v poválečném období. V roce 1952 uvedla na trh jednoduchý bicykl Power Free s dvoutaktním spalovacím motorem, o rok později se přidal první motocykl Diamond Free, následovaný čtyřtaktním motocyklem Colleda.

V roce 1955 se už portfolio rozšířilo o osobní automobil Suzulight, tedy první sériově vyráběný vůz značky a rovněž první komerčně úspěšný městský model populární kategorie kei car. V tomto období se také změnil název společnosti na Suzuki Motor Corporation, bylo představeno logo ve tvaru stylizovaného písmene S a Michio Suzuki předal vedení společnosti svému synovi Shunzo Suzukimu.

Jimny, Vitara, Swift… známá jména

V následujících dvou desetiletích Suzuki rozvinulo nabídku malých a kompaktních vozů na domácím trhu do komplexního portfolia. Ve stejné době začalo expandovat na exportní trhy na všech kontinentech a sbírat první mezinárodní úspěchy v motocyklových závodech, jako třeba vítězství v Isle of Man TT v roce 1962, kdy Ernst Degner vyhrál s dvoutaktním strojem Suzuki v kategorii 50 ccm. Nejvýznamnější událostí této etapy Suzuki ale bylo představení prvního vozu s pohonem všech kol v roce 1970. Samozřejmě je řeč o dodnes populárním Jimny, které si do současnosti zachovalo svůj charakter nebojácného malého off-roadu.

S ohledem na potřeby zákazníků a poslední trendy přivedlo Suzuki v roce 1988 na svět další pro značku přelomový model – Vitara. Lehký, kompaktní a cenově dostupný vůz s pohonem 4x4 stál u zrodu kategorie SUV a dodnes je jedním z nejdůležitějších modelů značky. Zapomenout ale nelze ani na trochu zábavnější tvář Suzuki, kterou ukazoval třeba sportovní kei car Cappuccino z roku 1991.

Ze zásadních automobilů Suzuki lze zmínit i SX4, crossover poprvé představený v roce 2006 zakládající kategorii kompaktních vozů s vyšší stavbou karoserie a volitelným pohonem všech kol. A bez zmínky nemůže být nakonec ani oblíbený Swift, který Suzuki vyrábí nepřetržitě od roku 1983, nyní existuje ve čtvrté generaci, přičemž celosvětově se ho jen v posledních třech generacích od roku 2005 prodalo téměř 6 milionů kusů.

A když jsme u prodejů a trhů, na český trh vstoupila značka ještě za existence Československa, v roce 1992. Podle statistik Svazu dovozců automobilů se za existenci samostatné České republiky prodalo, respektive bylo zaregistrováno přes 59 tisíc vozů Suzuki.

V celkovém pořadí je Suzuki jedenáctou největší automobilkou na světě, suverénně nejprodávanější značkou je v Maďarsku, kde se také vyrábí modely Vitara a S-Cross. Dominantní je pak Suzuki v Indii, kde dlouhodobě drží nadpoloviční tržní podíl ze všech prodaných vozů v zemi. Totéž platí i pro sousední Myanmar a Pákistán. Dlouhodobě vládne kategorii kei car doma v Japonsku a patří k nejprodávanějším značkám v mnoha dalších východoasijských zemích.

Určitě si projděte přiloženou galerii, kde vedle známých evropských tváří zahlédnete i pár čistě japonských specialit...