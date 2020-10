Supercharge je nová soutěž elektrických crossoverů. 670 koní, pohon 4x4 a skokánky

Bývalý šéf Porsche Motorsport a automobilový závodník Max Welti a Rob Armstrong z IMG iniciují novou kategorii motorsportu, která bude spočívat v závodech elektrických crossoverů. Zahajující ročník by měl odstartovat v roce 2022 devíti závody. Jednodenní eventy na okruzích v zastavěných oblastech by měy bsahovat 15 závodů.

V každém závodu by měli být dva závodní jezdci z celkově osmi týmů. Do šampionátu, pojmenovaným jednoduše Supercharge, vkládá Armstrong velké naděje: „Motorsport je aktuálně na křižovatce. My vidíme cestu směrem k elektrifikaci a je tu prostor pro závody silničních vozidel. Ukáže, že závody elektrických aut mohou být velkolepé a zábavné.“

I když bude šampionát otevřený všem výrobcům, závodní šasi s označením SC01 vyvine Willy Rampf, bývalý technický ředitel závodního týmu Sauber F1 a divize Volkswagen Motorsport. Závodní automobil by měl být elektromotor na každé nápravě a z 0 na 100 km/h vystřelit za 2,5 sekundy díky výkonu 670 koní.

Na toto šasi si pak každý výrobce osadí karoserii, která bude vycházet z jeho produkčního modelu. Každý si pak může dosadit i svou 40kWh baterii. Závod by měly ozvláštnit především čtyři aspekty: 2,5 metrů dlouhý skokánek, zóna s nízkým třením pneumatik, vodní překážka a bonusové delší kolo, které bude muset každý jezdec v jednom závodu zajet, jako je tomu v rallycrossu.

Jedno standardní kolo závodu by mělo být dlouhé zhruba kilometr. Tři závody se budou odehrávat v Evropě, dva na Středním východě, dva v Asii, jeden v Číně a jeden v USA. Na první závod si ale budete tedy muset počkat nejméně dva roky.

Galerie doplněna o vybrané elektrické crossovery.