Mistrovství světa superbiků (WorldSBK) se v rámci páté zastávky letošního ročníku šampionátu vrací na Autodrom Most. Jeden z vrcholů české motorsport scény se na známém okruhu uskuteční od 16. do 18. května 2025 a fanouškům nabídne během víkendu nejen napínavé závody, ale opět také bohatý doprovodný program pro celou rodinu. I letos organizátoři čekají rekordní návštěvnost – loni závody sledovalo na místě 58.474 diváků.

Zastoupení českých pilotů na startu je letos bohaté. Ondřej Vostatek bude bojovat v kategorii WorldSSP, zatímco Petr Svoboda a Filip Novotný jsou stálí čeští jezdci WorldSSP300. Takzvaně na „divokou kartu“ se představí Daniel Tureček, přičemž o dalších českých jezdcích s divokou kartou se bude ještě rozhodovat.

Harmonogram WorldSBK v Mostě

Úvodem mosteckých závodů WorldSBK je popravdě již čtvrtek 15. května, kdy si budou moci návštěvníci zdarma zaběhat nebo projít po závodní dráze a setkat se s jezdci během podvečerního track walku. Pátek je vyhrazen tréninkům a programu Ride Like a Pro, kde si zájemci mohou pod vedením instruktora a závodníka Kamila Holána vyzkoušet jízdu na okruhu. Vrcholem soboty a neděle jsou hlavní závody tříd WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300.

Po skončení sobotního programu proběhne FAN Invasion, tedy setkání fanoušků s jezdci na cílové rovince, kde si diváci budou moci prohlédnout motocykly a projít si cílovou rovinku. Nedělní program pak uzavře Bike Parade – spanilá jízda po okruhu pro fanoušky, kteří dorazí na vlastních motocyklech.

Čtvrtek 15. 5. od 17.00 – Na dráhu bez motoru: atraktivní možnost zaběhat si nebo se jen tak projít po závodní dráze a třeba narazit na oblíbené jezdce v paddocku nebo při track walku. Vstupné pro tento den je zdarma.

– Na dráhu bez motoru: atraktivní možnost zaběhat si nebo se jen tak projít po závodní dráze a třeba narazit na oblíbené jezdce v paddocku nebo při track walku. Vstupné pro tento den je zdarma. Pátek 16. 5. – tréninky a Ride Like a Pro.

– tréninky a Ride Like a Pro. Sobota/neděle 17.–18. 5. – závody v sobotu i neděli. Po oba dny diváci uvidí závody kategorií WorldSSP300, WorldSSP a královské třídy WorldSBK.

Přesný harmonogram zveřejní organizátoři nejpozději tři týdny před akcí.

Doprovodný a interaktivní program

„Po celý víkend bude probíhat paddock show s živým komentováním, rozhovory s jezdci a autogramiádami. Fanoušci se dostanou do zákulisí šampionátu a uvidí na vlastní oči dění v parc fermé, podium show nebo speciální Action Box – otevřený box s velkoplošnou obrazovkou a přímým výhledem do pit lane. Žádný fanoušek si také nesmí nechat ujít Victory lane – jízdu šampionů přímo mezi diváky pod podium,“ lákají organizátoři.

Z doprovodného programu se můžete těšit třeba na přelet stíhaček z Aero Vodochody nebo stuntriding show Martina Krátkého. Na startu navíc zazní česká hymna v podání pěveckého sboru. Ještě lepší zážitek ze sledování závodu na místě má zajistit nové ozvučení diváckého svahu, kde bude připraveno i několik velkoplošných obrazovek.

Vstupné a parkování

V rámci vstupného uvádí organizátoři pár novinek – děti do 15 let mají nyní vstup zdarma, přičemž nově je součástí každé vstupenky vstup do paddocku. Parkování je připraveno pro vozy a motocykly přímo v areálu (kapacita je však omezená). Pro motorkáře je parkovné v ceně vstupenky, jejíž součástí je i možnost zúčastnit se spanilé jízdy. Úschovna vybavení pro motorkáře bude rovněž k dispozici.

Ceny vstupného WorldSBK Autodrom Most 2025: Vstupné Pátek Sobota Neděle Víkend (pá+so+ne) Dítě 0-15 let zdarma Dospělí 500 Kč/600 Kč* 1100 Kč/1600 Kč* 1100 Kč/1600 Kč* 2550 Kč/2900 Kč* Motorkář (1 osoba+1 moto) 500 Kč/600 Kč* 1200 Kč/1700 Kč* 1200 Kč/1700 Kč* - Ride Like a Pro - - - 10990 Kč Parkovné pro motocykly zdarma v ceně ​v ceně ​v ceně Parkovné pro auta 250 Kč* 250 Kč* 250 Kč* - Pitwalk - 240 Kč* 240 Kč* - *Cena na místě. Kompletní ceník včetně VIP balíčků a kempu naleznete na www.superbike-most.cz.