Subaru zachová klasické motory, s elektroauty bude opatrné. Ta nejnovější opět chystá s Toyotou

Výkonný ředitel automobilky Acuši Osaki v pondělí potvrdil, že Subaru do roku 2026 představí další tři elektrické modely ve spolupráci s Toyotou. Ta drží v Subaru 20procentní podíl. „V současné době je těžké odhadovat, jak se budou věci ohledně elektromobilů vyvíjet. Pro nás to znamená velké riziko, kdybychom se do toho pustili sami,“ uvedl.

„Jednali jsme s Toyotou a shodli jsme se, že je lepší snížit rizika díky společnému vývoji. Tímto přístupem ke společnému vývoji, výrobě a dodávkám zajistíme flexibilitu v oblasti vývoje a výroby a zároveň zmírníme rizika společně s Toyota Motor Corp. v době, kdy je složité jasně předvídat budoucí trendy,“ vysvětluje Osaki.

V reálu to znamená první vlnu elektromobilů, vyvinutých ve spolupráci s Toyotou, do roku 2026, a poté druhou do roku 2028 – v něm automobilka odhaduje, že prodá 400.000 bateriových vozů ročně. Dlouhodobým plánem je pak prodej 600.000 elektromobilů ročně, tedy zhruba polovina celkové predikované produkce. V tomto ohledu má značka co dohánět, v loňském roce totiž prodala jen zhruba 14.000 elektrovozů (v nabídce má zatím jediný, model Solterra, což je dvojče Toyoty bZ4x) z celkových 852.000 vozidel.

S vozy se spalovacími motory to ale Subaru rozhodně nezabalí: „Vyhlídky pro bateriové vozy zůstávají pro rok 2028 a pozdější léta nejasné, ale pokud bude na trhu určitý objem elektromobilů, rádi bychom tento trend zachytili a uvedli na trh originální produkt Subaru,“ řekl Osaki. „Zároveň je důležité pokračovat ve vývoji a prodeji vozidel se spalovacím motorem a mít připravené i hybridní produkty,“ dodává.