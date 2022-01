Tvůrci si dali záležet na kvalitním obrazu z kamery, který se dá srovnat s kvalitou parkovací kamery. Jinak jde o staré dobré Subaru XV se vším, co na něm máme rádi, včetně funkce asistenta dálkových světel s natáčením do zatáček, které funguje současně s točením volantu, bez latence.

Ta největší novinka vás ale asi už praštila do očí: nový lak žlutá perleť, kterému v nabídce sekunduje ještě modrá perleť. Pro odhalení dalších změn už se musíte trochu přikrčit. Pod znakem v přední masce najdete malou kameru. Ta slouží k funkci systému Front View Monitor, která promítá obraz na displej uprostřed palubní desky. Můžete si tak pomoct s parkováním a vjížděním do nepřehledných křižovatek.

Náš hybrid, naše pravidla

Pod kapotou testovaného vozu se nacházel plochý atmosférický dvoulitr, který sám o sobě produkuje výkon 110 kW (150 koní) v 5600 otáčkách za minutu. Kolem 4000 otáček je pak k dispozici 194 N.m točivého momentu. Jako pomocník mu slouží hybridní systém pracující s 118V sítí, jehož součástí je elektromotor integrovaný v převodovce Lineartronic.

Elektromotor disponuje výkonem 12,3 kW a točivým momentem 66 N.m. Subaru používá hybridní systém z vlastního vývoje. Lithium-iontová baterie má kapacitu 0,6 kWh. Jedná se tedy o klasický hybrid, ve kterém není možné aktivovat ručně jízdu na elektřinu. Za ideálních podmínek to systém zvládne sám na vzdálenost 1,5 kilometru, ale při razantnějším přidání plynu se stejně sepne spalovací motor. Jinak má XV ještě dva akumulátory, jeden pro příslušenství a druhý pro restart motoru. Počítat tedy můžete s odpojováním motoru při nízké zátěži a s dopingem výkonu při vysoké zátěži. Často se mi však stávalo, že se po nastartování motoru s odpojováním třeba ani třicet kilometrů neobtěžoval.

Subaru XV s hybridní zástavbou přibralo sto kilogramů, váží tak nyní 1651 kg. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 10,7 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 193 km/h. Dynamika je tedy dost vlažná a pro prudkého řidiče XV opravdu není. Ve vysokých otáčkách motor monotónně ječí a s rychloměrem se nic moc neděje. Na plynu prostě nestůjte.

Klidnému člověku se odmění málokdy vídanou plynulostí. Režimem I (Intelligence) si zvolíte ladnou křivku nárůstu výkonu a můžete si jen tak plout. Nebojte, těch 130 km/h pojedete, ale až za chvíli. Pak je tu ještě režim S (Sport). Ten je rapidnější a auto je s ním v nízkých rychlostech příjemně pružné. Reakce na plyn jsou ale skvělé v obou režimech a můžete si kola jen něžně pootáčet. To se hodí třeba do terénu.

Převodovka Lineartronic dokáže simulovat rychlostní stupně. Volit si je můžete i pádly pod volantem. Subaru XV však tuto funkci povyšuje systémem e-Active Shift Control, která se aktivuje režimem S. Jedná se v podstatě o to, že vám při sportovní jízdě bude auto hlídat, abyste měli za zatáčkou vždy dost otáček pro svižnou akceleraci. A nebojte se, sportovní jízda v tomhle autě není pasé.

Balanc par excellence

Opět se totiž hodí zmínit, jak skvěle má Subaru XV naladěné hřebenové řízení s elektrickým posilovačem a jak báječně je sehrané s podvozkem (vpředu McPherson, vzadu nezávislé odpružení typu double wishbone). I přes vyšší zástavbu karoserie se auto v zatáčkách takřka nenaklání a vy tak snadno získáte pocit, že ho můžete do oblouku poslat v opravdu vysoké rychlosti. A až to uděláte, tak budete překvapení, jak jednoduše to zvládlo.

Styčným bodem jízdních vlastností vozů Subaru je pohonné ústrojí s motorem s protilehlými válci, který tak může být uložený velmi nízko. Benefitem není jen nízké těžiště a tudíž nadprůměrná ovladatelnost (XV v podstatě nezná nedotáčivost), ale také vysoká úroveň bezpečnosti, kdy umístění napomáhá soustřeďovat energii z případného nárazu spíš pod vozem, mimo prostoru pro posádku.

Další důležitou položkou vozu Subaru XV je pohon všech kol Active Torque Split AWD, dříve používaný u vozidel s automatickou a nyní i bezestupňovou převodovkou. Tento systém nemá mezinápravový diferenciál, přední náprava se pohání přímo a zadní se připojuje pomocí vícelamelové spojky ovládané tlakem oleje.

V běžných rychlostech budete překvapení kultivovaností podvozku. Už předchozí provedení patřilo k nejlepším na trhu, ale v Subaru si asi řekli, že je to ještě málo. Pro modelový rok 2021 upravili tvar vinutí pružin a přeladili tlumiče na ještě větší komfort. Rovnou se ale přiznám, že jsem rozdíl v žehlení nerovností nepoznal. Už v roce 2020 bylo naprosto příkladné a nějaké odlišné nuance v chování podvozku jsem nyní necítil. Prostě stále komfort par excellence.

Kombinace výše zmíněných faktorů a světlé výšky 220 mm dělá z XV nezastavitelného parťáka, kterého můžete vzít opravdu kamkoliv. On se totiž vážně neztratí ani v terénu. Není to tak osobní auto, co si na něco hraje, ale skutečné SUV tak, jak to bylo původně zamýšleno. Vyjeté koleje od traktoru, pařezy ani obrubníky, nic mu nevadí. Všechno tady sedí, dokonce i rozumně vysoké pneumatiky na osmnáctkách.

Jestli ovšem Subaru XV něco sráží na zem, tak je to jeho apetit. Kdo neporozumí jeho vlastnostem, pro toho to bude obzvlášť těžko pochopitelné. Průměrná spotřeba je okolo 8,5 až 9,5 l/100 km. Záleží, jak moc často se vyskytujete na dálnici. Samozřejmě se to ještě dá akceptovat, ale malá nádrž na pouze 48 litrů paliva prostě mrzí. Takhle máte jízdní dosah zhruba 500 km a to mi přijde málo.

Kdyby byl dvoulitr moc...

Stejně jako u imprezy není ani u XV dvoulitrový hybrid jedinou možností pohonu. Vedle veskrze povedeného hybridu stále zůstává v nabídce i elektrifikace prostá šestnáctistovka s výkonem 84 kW a točivým momentem 150 N.m, která je schopna rozjet crossover z nuly na stovku za 13,9 sekundy a maximální rychlost 175 km/h. Oproti hybridnímu dvoulitru, který je na stovce o více než tři sekundy rychleji, je to brutální rozdíl, navíc udávaná spotřeba paliva (7,9 l/100 km) je jenom o deci nižší. Má tedy vůbec smysl se o šestnáctistovku zajímat?

Subaru XV obecně není dálniční sprinter. Těží ze skvělé ovladatelnosti, komfortního podvozku a přesného řízení, což jsou atributy, které platí jak pro dvoulitr, tak pro jedna-šestku se skromným výkonem. U menšího motoru rychle narazíte na limity dynamiky, ovšem pro ty, kteří hledají popsané výhody „ploché“ koncepce, překvapivě dobrou průchodnost terénem (s XV jsme se prodírali jistěji než třeba s foresterem, který limitují převisy karoserie) a nikam nespěchají, je i jedna-šestka zajímavá volba.

Tohle auto vás hodí do klidu. Naučíte se citlivě pracovat s plynem, efektivněji využívat výkon a zaměříte se na spotřebu. Ta v našem případě činila 7,8 l/100 km v režimu „lehké“ dálnice a města, rozdíl oproti hybridnímu dvoulitru byl tedy nakonec větší, než udávají oficiální technická data. A pokud uvažujete čistě prakticky, bez hybridu máte i větší kufr (385 vs. 340 litrů). Tím neříkám, že máte hned běžet do Subaru a vykoupit šestnáctistovky, ovšem házet tento motor přes palubu jenom proto, že nenabídne excelentní dynamiku, by mohla být chyba. My mu dali šanci a splnil očekávání. Stran spotřeby paliva je dokonce předčil.

Šestnáctistovce hraje do karet i výrazně nižší základní cena – základ je za 660.000 Kč, což je o nějakých jednadvacet tisíc více, než kolik dnes dáte za nejlevnější Škodu Karoq s tříválcem 1.0 TSI (81 kW), manuálem a pohonem předních kol. Hybrid začíná na 830.000 Kč. Pokud nezvolíte červený nebo šedý odstín, počítejte i s příplatkem 12.000 Kč za lak karoserie.

My zkoušeli prostřední verzi Comfort za 725.000 Kč (s hybridem za 890.000 Kč), v jejíž výbavě nechybí natáčecí bi-LED světlomety, 17palcová litá kola, kožený multifunkční volant, vyhřívaná přední sedadla, dvouzónová automatická klimatizace, infotainment Starlink s 8palcovým displejem a konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, zadní parkovací kamera, adaptivní tempomat či sedm airbagů. Je to slušně vybavené auto se spolehlivou čtyřkolkou a automatem za férovou cenu. Výkonem a dynamikou sice neohromí, ale pro městský a příměstský provoz bohatě stačí.