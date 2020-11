Subaru vysvětluje, proč nemá BRZ přeplňování. Zároveň vzpomíná na sportovní historii

Nové Subaru BRZ se oficiálně představilo tuto středu a ukázalo se, že japonská automobilka stále věří svému tradičnímu konceptu a neudělala žádnou razantní změnu. Pořád jde tedy o sportovní kupé s atmosférickým motorem, pohonem zadních kol, manuální převodovkou a nízkým těžištěm pro co největší zážitky za volantem.

Nové Subaru BRZ konečně oficiálně: Má 228 koní, staré zvyky i šasi předchůdce

Motor o objemu 2,4 litru tedy není přeplňovaný, nicméně základ vychází z vozu, který přeplňování má. Server Road & Track se tak dotázal PR manažera Subaru pro Severní Ameriku Dominicka Infantea, proč tomu tak je. Spousta nadšenců si totiž do původního Subaru BRZ přeplňování stejně dávala, protože jim scházel výkon.

Důvod je prý jednoduchý. Turbodmychadlo by zvýšilo těžiště vozu a rozhodilo by tak rovnováhu, které se již podařilo dosáhnout bez něj. Dodatečný hardware by pak zbytečně přidal hmotnost a rozhodilo by se i řízení. K tomu všemu by si značka musela říct o auto trochu více peněz.

Komu by ale nestačilo 228 koní, nic mu v dodatečném tuningu nebrání. Že ale Subaru umí auto pořádně nastavit ví snad všichni. Ostatně níže můžete vidět video, ve kterém si japonská značka připomíná svou sportovní historii.