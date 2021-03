Subaru v reklamě vzpomíná na ikonické modely a vítá Outback v šesté generaci

Šesté vydání oplastovaného zvýšeného kombíku Subaru Outback se světu představilo na jaře roku 2019. Aktuální vydání modelu stojí na platformě SGP, kterou sdílí s hatchbackem Impreza a crossoverem XV. Ruku v ruce s poctivou technikou se do vozu příliš nepromítl dnešní trend digitalizace. Na EU trzích se bude prodávat s benzinovým motorem o objemu 2,5 litru.

K příchodu novinky na naše trhy by mělo dojít zanedlouho. Můžeme se těšit na velké auto s prémiovou výbavou a bohatým prostorem pro posádku. Nebude chybět ani nová generace asistenčních systémů EyeSight s americkými čipy Xilinx a švédskými kamerami Veoneer. Předkolizní brzdění bude třeba samo umět vyhýbací manévr.

Australské Subaru si nyní připomíná 25 let dlouhou pouť modelu Outback, která začala v roce 1994. Období 25 let tedy počítá od uvedení šesté generace a nikoli do dnešního dne. V rámci výročí spouští australské zastoupení reklamní kampaň, na jejíž výsledek se můžete podívat níže. Nutno také podotknout, že australská verze se od americké liší několika detaily.

Reklamu, ve které se postupně představí většina ikonických modelů značky, doprovází píseň Generations of Love od skupiny Jesus Loves You. Ta se stala jedním z největších hitů 90. let.