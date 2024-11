Subaru učinilo krásné gesto pro válečné veterány. Postavilo jim závodní BRZ s ručním ovládáním

Akce je součástí iniciativy, která vrací raněné vojáky do běžného života skrze automobilový průmysl.

Britské zastoupení japonské značky podpořilo iniciativu Mission Motorsport, pro niž nechalo postavit speciální závodní vůz. Ten vznikl z nabouraného BRZ, které bylo kompletně opraveno a přestavěno do podoby soutěžního speciálu. A ne ledajakého – má ruční ovládání, takže za jeho volant mohou usednout invalidé z řad vojáků britské armády. Mission Motorsport pomáhá vojákům v rehabilitaci a uplatnění skrze sport, vybírá také prostředky na jejich podporu.

Skrze partnerství v automobilovém průmyslu již zajistilo zaměstnání více než dvěma tisícovkám veteránů, mimo jiné i v rámci Formule 1, Formule E a u týmů v rámci šampionátu WRC. O tomto víkendu pořádá Mission Motorsport závody Race of Rememberance, skrze něž připomíná padlé vojáky britské armády. A do nich bude speciální BRZ nasazeno s čtyřčlennou posádkou. Britské zastoupení Subaru je také sponzorem třídy C, v níž vůz pojede.

"Pro Subaru UK je velkou ctí, že může podpořit Mission Motorsport a jeho každoroční Race of Remembrance. Vzpomínkový závod je vždy inspirativní událostí, na které nám ve společnosti Subaru UK velmi záleží. Jsme nadšeni, že jsme mohli přispět k pomoci týmu s přípravou a oživením jeho Subaru BRZ a dát mu tak vzrušující druhý život jako závodnímu vozu. Podporujeme Mission Motorsport, jeho étos a inspirativní práci, kterou vykonává pro komunitu ozbrojených sil. Bylo pro nás potěšením spolupracovat s týmem na přípravě vozu a přejeme jim, aby se jim o víkendu na trati dařilo," uvedla Lorraine Bishtonová, výkonná ředitelka společnosti Subaru UK.