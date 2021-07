Subaru slaví historický milník. Značka už vyrobila 20 milionů aut s pohonem 4x4

Přestože můžeme vznik japonského Subaru datovat až do roku 1953, svůj typický charakter si automobilka začala silněji budovat až na začátku 70. let. Právě v roce 1972 totiž Subaru uvedlo svůj první masově vyráběný model s pohonem všech kol – kombík Leone 4WD. A nyní po takřka 50 letech Subaru oznamuje, že jeho výroba vozů s pohonem 4x4 dosáhla 20 milionů kusů.

Přesněji tohoto milníku dosáhlo Subaru minulý měsíc. Pohon 4x4 má dnes pro japonskou značku stejně silný význam jako její tradiční motory boxer. Ostatně v současnosti zastávají modely s pohonem všech kol v globálních prodejích Subaru celých 98 %. Sporťák BRZ s pohonem výhradně zadních kol je pak asi nejvíce očividným outsiderem nabídky Subaru.

Kombi Subaru Leone 4WD bylo v roce 1972 chytře uvedeno před začátkem Zimních olympijských her v japonském Sapporu. Značka tím chtěla dát najevo robustnost a schopnosti své praktické novinky i v nepříznivých podmínkách zimy. Později se dostal pohon 4x4 i do sedanu Leone, čímž Subaru pomalu rozjelo tradici nabídky pohonu 4x4 i v běžných modelech, ve kterých by zákazníci čtyřkolku dříve nečekali.

S tradicí výroby modelů s pohonem 4x4 chce značka pokračovat i v budoucnu. Rovněž v případě chystaného elektrického SUV Solterra – ze společného vývoje s Toyotou – máme čekat pohon všech kol. V nové generaci se má zanedlouho ukázat i legendární čtyřkolka Subaru WRX, ačkoliv do Evropy se zřejmě zatím nevrátí.