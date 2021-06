Subaru potvrzuje své budoucí plány. K řadě ostatních značek se přidat nechystá

Japonská automobilka Subaru představila v roce 2018 svou vizi na příští desetiletí (STEP), kdy se rozhodla více šlapat do kvality výroby, sportovnosti, SUV a zvyšovat počty subaristů po celém světě včetně Evropy. Aktuálně tak informuje o tom, jaké praktické kroky učinila k naplnění těchto plánů.

Na zlepšení kvality je vyčleněno 150 miliard jenů, tedy v přepočtu 28,5 miliard korun. Subaru totiž mimo jiné plánuje postavit zcela novou závod, který se bude zabývat pouze kontrolou kvality. Dalším důležitým pilířem je bezpečnost. Subaru od roku 2030 nechce figurovat v žádném žebříčku smrtelných nehod na silnicích.

Subaru Forester prošlo modernizací. Kosmetiku doplňuje větší komfort uvnitř

Ke splnění tohoto plánu neustále vylepšuje soubor asistenčních systémů Eyesight a zakládá si na dobrém výhledu z auta, extra pevné karoserii či výborné ovladatelnosti za každé situace. V tomto ohledu se automobilce mimořádně daří. V roce 2017 bylo v Japonsku osm obětí na silnicích za přítomnosti Subaru, zatímco o dva roky později už jen tři.

Ve velkém se pak samozřejmě musí myslet i na elektrifikaci. Ta je rozdělena do třech etap. V roce 2025 bude celá modelová řada elektrifikovaná. Do roku 2030 by mělo 40 % vyrobených vozů mít buď čistě elektrický pohon, nebo některou z forem hybridního pohonu. Zatímco tedy některé značky slibují od roku 2030 čistou elektromobilitu, Subaru to prostě vidí jinak. Do roku 2050 se mají pak za celý životní cyklus vozů snížit emise oproti roku 2010 o 90 %.

TEST Subaru Outback 2.5i Lineartronic AWD: Tak nové, že to skoro nepoznáte

První SUV elektromobil s označením Solterra (s technikou Toyoty bZ4x) uvede automobilka na trh v příštím roce. Toto SUV s pohonem všech kol bude pro automobilku klíčové. Musí totiž svým zákazníkům, kteří patří celosvětově k těm nejvěrnějším, dokázat své schopnosti i přes absenci klasické techniky.